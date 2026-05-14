TFF’nin açıkladığı Süper Lig hakem atamaları sonrası Melek Dakan ismi futbol gündeminde öne çıktı. FIFA kokartlı kadın hakem olarak görev yapan genç hakemin Kayserispor-Konyaspor maçına atanması dikkat çekti.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamayla birlikte Süper Lig’in son hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu. Kayserispor-Konyaspor karşılaşmasını yönetecek Melek Dakan’ın kariyeri ve futbol hakemliği geçmişi merak edilmeye başlandı.

MELEK DAKAN KİMDİR?

Melek Dakan, 6 Ağustos 1995 tarihinde dünyaya geldi. FIFA kokartlı Türk kadın hakem olarak görev yapan Dakan, Ankara bölgesi hakemleri arasında yer alıyor. Gazi Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan Melek Dakan, aynı zamanda Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde eğitim aldı. Spor ve medya alanındaki eğitim hayatını hakemlik kariyeriyle birlikte sürdüren Dakan, genç yaşta dikkat çeken isimlerden biri oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu kayıtlarına göre kadın bölgesel hakemi klasmanında bulunan Melek Dakan, kariyerinde uluslararası organizasyonlarda da görev yaptı. UEFA tarafından düzenlenen 17 Yaş Altı Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası elemelerinde düdük çaldı.

KAYSERİSPOR-KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre Melek Dakan, Süper Lig’de oynanacak Zecorner Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor maçında görev yapacak.

Karşılaşma 17 Mayıs Pazar günü saat 17.00’de oynanacak. Böylece Melek Dakan, Süper Lig’in son hafta maçlarında görev alan kadın hakemlerden biri oldu.

