CHP'den AK Parti'ye geçişler devam ederken, AK Parti eski Milletvekili Savcı Sayan kulisleri sallayacak bir açıklamada bulundu. TGRT Haber'e konuşan Sayan, ana muhalefetten AK Parti'ye geçmek isteyen 3 milletvekili, 2 büyükşehir belediye başkanı, 2 ilçe belediye başkanı ve 1 il belediye başkanı' olduğunu ifade etti. Taleplerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından incelendiğini vurgulayan Sayan, ayrıca 2 DEM Parti'li belediyenin de AK Parti'ye geçmek için talepte bulunduğunu belirtti.

Son olarak Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçmesinin ardından ana muhalefetteki kopuşlar tartışmaların odak noktası oldu.

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında CHP'deki ayrılıkları değerlendiren AK Parti eski Milletvekili Savcı Sayan çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

ÇOK SAYIDA BELEDİYE CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇMEK İSTİYOR

Sayan, CHP'den AK Parti'ye geçiş yapmak isteyen çok sayıda belediyenin sırada olduğunu vurgulayarak "2 büyükşehir belediyesini Cumhurbaşkanı Erdoğan inceliyor. 2 tane de İstanbul'da bulunan ilçe belediyesi AK Parti’ye geçmek istiyor" dedi.

Sayan ayrıca, CHP'li bir il belediye başkanının da AK Parti'ye geçmek istediğini aktardı.

3 MİLLETVEKİLİ AK PARTİ YOLUNDA

CHP'deki kopuşların belediye başkanları ile sınırlık olmayacağını dile getiren Savcı Sayan, "3 tane CHP milletvekili, AK Parti’ye gelmek istiyor. ‘Biz gelirsek beraberimizde belediyeleri de getireceğiz’ diyorlar" sözlerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN DE TALEP VAR

Ana muhalefet partisinin haricinde DEM Parti'den AK Parti'ye geçmek için taleplerin olduğunu söyleyen Sayan, "2 tane de DEM'li belediye AK Parti'ye geçmek istiyor" şeklinde konuştu.

ERDOĞAN İNCELİYOR

Söz konusu taleplerin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından incelendiğini belirten Savcı Sayan, Erdoğan'ın daha önce bir ismi veto ettiğini dile getirdi.

