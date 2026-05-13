Bakanlık harekete geçti: Havza'ya 50 milyon TL'lik acil destek
Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası meydana gelen taşkınların ardından bölge için harekete geçildi. İçişleri Bakanlığı, afetten etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilk etapta 50 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi.
- Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler ve Medrese mahallelerinde ev ve iş yerlerini su bastı.
- Toplam 137 ihbar değerlendirildi.
- Çalışmalara 1.063 personel, 85 iş makinesi ve 214 araç katılıyor.
- İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla AFAD tarafından Samsun Valiliği'ne 50 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildi.
- Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmaları devam ediyor.
Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan su taşkınları nedeniyle bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Özellikle Hacı Osman Deresi’nin taşması sonucu bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su bastı.
137 İHBAR DEĞERLENDİRİLDİ
Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, taşkınlardan en çok İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler ve Medrese mahallelerinin etkilendiği belirtildi. Yetkililer, toplam 137 ihbarın değerlendirildiğini aktardı.
Taşkın sonrası bölgede yoğun müdahale çalışması yürütülürken, Valilik koordinasyonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ilgili kamu kurumlarının sahaya sevk edildiği bildirildi. Çalışmalara bin 63 personel, 85 iş makinesi, 41 kamyon ve kamyonet ile 214 aracın katıldığı ifade edildi.
50 MİLYON TL'LİK ACİL YARDIM ÖDENEĞİ
Açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla AFAD Başkanlığı tarafından Samsun Valiliği emrine ilk etapta 50 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiği kaydedildi. Söz konusu desteğin, afetten etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve hasarların giderilmesi amacıyla kullanılacağı belirtildi.
Yetkililer, bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.