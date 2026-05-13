Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası meydana gelen taşkınların ardından bölge için harekete geçildi. İçişleri Bakanlığı, afetten etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilk etapta 50 milyon TL acil yardım ödeneği gönderdi.

Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan su taşkınları nedeniyle bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Özellikle Hacı Osman Deresi’nin taşması sonucu bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su bastı.

Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, taşkınlardan en çok İcadiye, 25 Mayıs, Bahçelievler ve Medrese mahallelerinin etkilendiği belirtildi. Yetkililer, toplam 137 ihbarın değerlendirildiğini aktardı.

Taşkın sonrası bölgede yoğun müdahale çalışması yürütülürken, Valilik koordinasyonunda Samsun Büyükşehir Belediyesi ile ilgili kamu kurumlarının sahaya sevk edildiği bildirildi. Çalışmalara bin 63 personel, 85 iş makinesi, 41 kamyon ve kamyonet ile 214 aracın katıldığı ifade edildi.

Bakanlık harekete geçti: Havzaya 50 milyon TLlik acil destek

Açıklamada, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin talimatıyla AFAD Başkanlığı tarafından Samsun Valiliği emrine ilk etapta 50 milyon TL acil yardım ödeneği gönderildiği kaydedildi. Söz konusu desteğin, afetten etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması ve hasarların giderilmesi amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Yetkililer, bölgede hasar tespit ve temizlik çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.

