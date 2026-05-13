Fransa’nın Bordeaux kentinde demirleyen kruvaziyer gemisinde norovirüs alarmı verildi. Bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından yaklaşık 50 kişide mide ve bağırsak enfeksiyonu belirtileri görülürken, gemide bulunan 1.700’ü aşkın yolcu ve mürettebat karantinaya alındı. Sağlık ekipleri limanda geniş çaplı inceleme başlattı.

Fransa’nın Bordeaux kentinde demirleyen bir yolcu gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Norovirüs şüphesi taşıyan bir yolcunun hayatını kaybetmesi ve yaklaşık 50 kişide semptom görülmesi üzerine sağlık ekipleri harekete geçti.

Ambassador Cruise Line’a ait gemide çoğu İngiltere ve İrlanda vatandaşı olmak üzere 1.700’ü aşkın yolcu ve mürettebatın bulunduğu, yetkililerin limanda kontrolleri sıkılaştırdığı bildirildi.

İSKOÇYA'DAN YOLA ÇIKTI

6 Mayıs’ta İskoçya’nın Shetland Adaları’ndan yola çıkan gemi; Belfast, Liverpool ve Brest duraklarının ardından Bordeaux’ya ulaştı. Normal şartlar altında geminin Bordeaux’dan ayrılarak İspanya’ya doğru devam etmesi planlanıyordu.

NOROVİRÜS NEDİR?

Norovirüs, mide ve bağırsak iltihabına (gastroenterit) neden olan son derece bulaşıcı bir virüstür. Kusma, ishal, mide krampları ve bulantı gibi semptomlarla kendini gösterir. Virüs genellikle kontamine su, gıda veya yüzeyler yoluyla bulaşarak insandan insana hızla yayılabilir.

Özellikle kış aylarında daha sık görülen norovirüs, kapalı ve kalabalık ortamlarda hızla yayılım gösterebilir. Kuluçka süresi genellikle 12 ila 48 saat arasında değişir ve hastalık genellikle birkaç gün içinde kendiliğinden geçer. Ancak bağışıklık sistemi zayıf kişilerde daha uzun sürebilir.

Norovirüs enfeksiyonlarının hastanelerde, okullarda, yaşlı bakım evlerinde ve toplu taşıma araçlarında sıkça görülmesi, hijyen kurallarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

NOROVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Norovirüs enfeksiyonunun en yaygın belirtileri şunlardır:

Mide bulantısı

Kusma

İshal

Mide krampları

Kas ve eklem ağrıları

Hafif ateş

Bazı vakalarda şiddetli dehidrasyon görülebilir. Özellikle bebekler, yaşlılar ve kronik hastalıkları olan bireyler için sıvı kaybı ciddi bir risk oluşturabilir. Bu nedenle, belirtiler ağırlaşırsa tıbbi yardım alınması önemlidir.

NOROVİRÜS NASIL BULAŞIR?

Norovirüs, birkaç farklı yolla insanlara bulaşabilir:

Gıda ve içecekler yoluyla: Virüsle kontamine olmuş yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi en yaygın bulaşma yollarından biridir. Özellikle iyi pişmemiş deniz ürünleri, çiğ sebzeler ve meyveler risk taşır.

Temas yoluyla: Enfekte bir kişinin hazırladığı veya dokunduğu yiyeceklerden virüs bulaşabilir.

Yüzeylerden geçiş: Virüs, kapı kolları, musluklar, asansör düğmeleri, masa ve sandalyeler gibi yüzeylerde saatlerce hatta günlerce canlı kalabilir. Bu yüzeylere dokunduktan sonra eller ağıza götürüldüğünde enfeksiyon kapılabilir.

Hava yoluyla bulaşma: Kusma veya ishal sırasında virüs içeren küçük partiküller havaya saçılarak solunum yoluyla bulaşabilir.

Özellikle kreşler, okullar, hastaneler, yaşlı bakım evleri ve gemiler gibi alanlarda virüs hızla yayılır.

