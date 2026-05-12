Piyasalar Orta Doğu'daki savaşa odaklanmış durumda. Bölgeden gelen haber akışı yatırım araçlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Savaş nedeniyle düşen ve gümüş bu hafta ise yönünü yukarı çevirdi. Gram altın yaklaşık 300 lira, gram gümüş ise 15 lira birden arttı. Yatırımcılar altın ve gümüşün geleceğini merak ederken, milyarder yatırımcı Eric Sprott'dan dikkat çeken bir analiz geldi.

YÜZDE 250'YE VARAN YÜKSELİŞ... Servetinin yüzde 98'i altın ve gümüşte olan milyarder Eric Sprott, altın ve gümüşle ilgili çılgın bir tahminde bulundu. 'altın ve gümüş kralı' olarak bilinen Sprott, değerli metallerde mevcut yükselişin henüz başlangıç aşamasında olduğunu savunarak, uzun vadede yüzde 250’ye varabilecek bir potansiyelden söz etti.

Sprott'a göre; küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının para politikaları ve artan jeopolitik riskler altın ve gümüşe olan talebi desteklemeye devam ediyor. Özellikle enflasyon baskıları ve faiz indirim beklentilerinin, değerli metalleri yatırımcılar açısından yeniden cazip hale getirdiği belirtiliyor.

ASIL YÜKSELİŞ BAŞLAMADI Sprott, piyasadaki son hareketlerin büyük bir trendin yalnızca ilk adımları olabileceğini ifade etti. Milyarder yatırımcıya göre, asıl fiyat ivmesi ilerleyen dönemde ortaya çıkacak.

UZUN VADEYE ODAKLANIN! Sprott, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalara odaklanmak yerine uzun vadeli görünümü dikkate alması gerektiğini vurguluyor.

ALTIN VE GÜMÜŞ İÇİN DEV TAHMİN 81 yaşındaki Sprott, "Altın ve gümüş hisseleri büyük ölçüde düşük performans gösterdi. Açıkçası fiyatların çok daha yükseğe gideceğini düşünüyorum. Gümüş kolaylıkla 200, hatta 300 dolara çıkabilir. Altın ise 10 bin dolara ulaşabilir" dedi.

DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI Sprott'a göre, altın ve gümüş, uzun vadede hem enflasyona karşı koruma sağlıyor hem de finansal sistemdeki belirsizlik dönemlerinde güçlü bir alternatif sunuyor. Yatırım stratejisini yıllardır bu yönde şekillendiren Sprott, zaman zaman piyasalardaki dalgalanmaların yatırımcılar için fırsat oluşturduğunu savunuyor.

SABIRLI OLAN KAZANIR! Değerli metallerdeki olası yükseliş potansiyeline işaret eden deneyimli yatırımcı, sabırlı bir yaklaşımın uzun vadede önemli kazançlar getirebileceğini düşünüyor.

