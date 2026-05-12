ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine, Trump yönetiminin 2027 mali yılı için talep ettiği rekor 1,5 trilyon dolarlık savunma bütçesi için Kongre üyelerinin karşısına çıktı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Temsilciler Meclisi Savunma Ödenekleri Alt Komitesi’nde ifade vermek üzere Kongre üyelerine seslendi.

Trump’ın "İran ile savaş bitti" ilanına rağmen, Pentagon’un kasasındaki 25 milyar dolarlık "kara delik" ve Avrupa’dan asker çekme planları, daha önce de Kongre üyeleriyle bakanı karşı karşıya getirmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth için Capitol Hill, bu kez iki hafta öncesinden çok daha sert bir atmosfere sahip. Masada sadece 2027 mali yılı bütçesi değil, İran cephesinde harcanan milyarlarca doların nasıl telafi edileceği ve Trump’ın Avrupa’daki askeri varlığı zayıflatan radikal kararları var.

Trump savaş için bütçe alabilecek mi? Pentagon açıkladı

PENTAGON’UN TAAHHÜDÜ: "DÜNYANIN EN PROFESYONEL ORDUSUYUZ"

Bakan Hegseth ve General Caine, sunumlarında ordunun adaptasyon kabiliyetine vurgu yaparak finansmanın öneminden bahsetti: Hegseth, oturumda şu kritik mesajları verdi:

"Üstünlüğümüzü korumak için finansmanın sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde sağlanması bizim için çok önemli. Yeni tehditler baş gösterdiğinde ABD'nin kazanabilmesi buna bağlı. Donanım ve teknolojiye yatırım yapacağız ama muharebede en önemli faktör 1.8 milyon kişilik ordumuzun profesyonelliğidir. Küresel olarak savaş uçaklarımız ve mühimmatlarımız her an hazır olmalı. Ancak bu sayede halkımızı koruyabiliriz.

Dünya değişiyor, tehditler baş gösteriyor. Kazanmak için mühimmatlarımızı hazır tutmalı, endüstriyel hazırlık kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmalıyız.

Karanlıkta, zor koşullarda çalışan herkesi zihnimizde tutuyoruz. Sizin çabalarınız sayesinde milletimiz korunuyor."

KONGRE'DEN CEVAP GELDİ

Bakanın açıklamalarına karşılık Kongre üyeleri rakamlarla konuştu. Özellikle F-35 programı ve otonom muharebe sistemleri için ayrılan payın yetersizliği oturumun en hararetli konusu oldu.

Komite üyeleri, yenilikçi teknolojiler için ayrılan 100 milyon dolarlık meblağı "düşük" bütçeli bularak, Çin ve diğer rakiplerle yarışta bu rakamın yeterli olmayacağını ileri sürdü.

STRATEJİ DEĞİŞİYOR: HIZ 2 KATINA ÇIKACAK AMA 100 KATINA DEĞİL

Mühimmat üretimi konusundaki endişelere yönelik cevap veren Hegseth, Ukrayna döneminden farklı bir dinamik izlediklerini belirtti. Yeni tesislerle üretim hızının 2 veya 3 katına çıkabileceğini ancak bunun "yüz katı" gibi gerçek dışı bir beklentiye dönüşmemesi gerektiğini hatırlatan Bakan, mühimmat kullanımıyla ilgili verileri bu hafta içinde Kongre ile paylaşacaklarını duyurdu.

CAİNE ÖLENLERİ ANDI, HEGSETH 'SESSİZ' KALDI

Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, açılış konuşmasında operasyonlarda hayatını kaybeden askerleri anarak söze başlarken, Bakan Hegseth’in açılış beyanında İran’dan bahsetmemesi ve iki hafta önce yasa koyuculara yönelttiği "güçsüzler" eleştirisinden vazgeçti.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası