Bu hafta yükselişe geçen altının gram fiyatı 6 bin 800 lira, ons fiyatı ise 4 bin 710 dolar seviyesine yükseldi. Yatırımcılar "Altın yükselecek mi?" sorusuna cevap ararken, ekonomist İslam Memiş'tan dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

TGRT Haber canlı yayınında Okan Ateş'in sorularını cevaplayan Memiş, sabırlı olanın bu piyasadan kazançla çıkacağını vurguladı. Piyasadaki manipülasyona dikkat çeken Memiş, altın yatırımcısının rahata ereceği tarihi de açıkladı.



ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ "Altın tamamen savaşa odaklı." diyen Memiş, "Savaş ya da barış haberine göre trend belli olacak. Her gün farklı bir haber akışı geldiği için piyasalar her gün farklı bir fiyatlama içerisinde. Mart ayı ile bugüne baktığımızda yavaş yavaş üzerine koymaya başladı. Martta 6.300 lira olan gram altın şu an 6.800 lira. Yavaş yavaş yükseliş olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

"2 İHTİMAL VAR" Altındaki 2 ihtimale dikkat çeken Memiş, "Anlaşma haberi gelecek mi, yoksa savaş devam edecek mi? Anlaşma haberi gelirse ons altın 5 bin dolar üzerine, gram altın ise 8 bin lira seviyesinin üzerine yerleşir. Ancak savaşın devamı halinde de 4 bin 400 dolar seviyesi ons altında gram altın tarafında tekrar 6 bin 300 lira seviyesi kaçınılmaz olur." dedi.

YIL SONU BEKLENTİSİ 10 BİN LİRA Altında yükseliş beklentisinin devam ettiğini vurgulayan Memiş, "Altında yıllık bazda Temmuz, Ağustos aylarında 8.000 lira seviyesi üzerini, yıl sonunda ise 5 haneli rakamları beklemeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

MANİPÜLASYONA DİKKAT! Piyasadaki manipülasyona da dikkat çeken Memiş, "Tamamen bir manipülasyon fiyatlaması var. Tabii burada ETF'lerde, fonlarda işlem yapan yatırımcılar, Körfez ülkelerinde ihracat yapamayan ülkelerin nakit ihtiyacı doğdu ve nakit tamamlama çağrısıyla birlikte emtia satmak zorunda kaldılar. Diğer yandan petrol pozisyonu alındı. Petrol tarafındaki pozisyonlar da altın tarafında satışı getirdi." açıklamasını yaptı.

"DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI" Manipülasyonun sonsuza kadar sürmeyeceğini belirten Memiş, "O yüzden biz son 2,5 ayı özellikle savaş bahanesi ile birlikte düşen fiyatları bir alım fırsatı olarak görmeye devam ediyoruz. Çünkü yükseliş yönü beklentimiz devam ediyor. Neden? Çünkü stakülasyon, enflasyon, belirsizlik birçok etken ve merkez bankaları da alımlarını artırmaya devam ediyor. Bu etkenler altın fiyatların tekrar yükselişini gündeme getirebilir diye düşünüyorum." dedi.

ALTIN YATIRIMCISINA UYARI Altın yatırımcısına da uyarılarda bulunan Memiş, sözlerini şöyle tamamladı: "Uzun vadeli strateji belirlemek, kısa vadede al sat yapmamak... Bugünkü puslu havada biraz daha kenarda sessizce beklemek daha mantıklı geliyor. Mesela düğün yapacak olan vatandaşlarımız vardır. Altın borcu olan vatandaşlarımız vardır. Onlara da diyoruz ki işte sonsuza kadar bu savaş devam etmeyecek. Bir şekilde günün birinde bir kısa vadeli bir anlaşma haberi gelir ve hızlı yükselişler görebiliriz. Dolayısıyla böyle fiyata değil miktar odaklanmak lazım. bekleme zamanı. Yani 2026 yılı paradan para kazanma yılı değil, parayı koruma yılı olduğu için bence böyle alıp kenarda sessizce beklemek biraz daha mantıklı geliyor."

