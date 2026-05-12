Katıldığı radyo programında Tahran yönetimine "teslim olun" çağrısı yapan Trump, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen durdurulacağını ve ellerindeki uranyumu bizzat alacaklarını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, "Sid & Friends in the Morning"e telefonla katılarak İran'a yeniden tehditler savurdu.

İran’ın uranyum zenginleştirmeyi "%100" durduracağından emin olduğunu söyleyen ABD Başkanı şunları kaydetti:

"İran'dan zenginleştirilmiş uranyumu kesinlikle alacağız. Bu konuda hiçbir taviz verilmeyecek. İran'ın yüzde 100 uranyum zenginleştirmeyi bırakacağına eminim. Bu çabadan vazgeçecekler. İran'ın nükleer silah üretme çabasından vazgeçeceğine eminim. Masada başka bir seçenek yok.

Trump'ın gözü yine uranyumda: Eminim, kesin alacağız

"ACELEMİZ YOK"

İran'la bir anlaşma yapmak için hızlı hareket etmemiz gerekiyor ama acele etmeyeceğiz."

ABD'NİN EN ÇOK İSTEDİĞİ MADDE BELLİ OLDU

Trump'ın açıklamalarından önce de ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, Temsilciler Meclisi’ndeki bütçe düellosunda İran krizine dair konuştu.

Başkan Trump’ın "Uranyumu %100 durduracaklar" çıkışının ardından Kongre üyelerinin sorularını cevaplayan Hegseth, füze ve milis tartışmalarına son noktayı koydu:

"Meselenin özü nükleer silahlar sorunu. Elbette o diğer faktörler füzeler ve milisler her zaman bir etken ancak bizim için asıl odak noktası İran’ın nükleer kapasitesidir."

ÇİFTE PLAN: TIRMANMA YA DA GERİ ÇEKİLME

Hegseth, Kongre üyesi McCollum’un "B Planınız var mı?" sorusuna verdiği cevapta Pentagon’un esneklik kabiliyetine vurgu yaptı. Trump yönetiminin askeri seçenekleri masada tuttuğuna değinen Bakan, "Gerekirse tırmanma planımız var, gerekirse geri çekilme planımız var" dedi.

ABD BASINI: TRUMP KARARINI VERDİ

Axios’un Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberine göre İran’ın ABD’nin taleplerinin önemli bölümünü kabul etmemesi ve nükleer program konusunda kapsamlı taviz vermeye yanaşmaması, Washington’da askeri seçeneği yeniden gündeme taşıdı.

Habere göre ABD Başkanı Donald Trump, müzakerelerin yeniden çıkmaza girmesinin ardından Tahran’a ilişkin sonraki adımları ulusal güvenlik ekibiyle değerlendirdi. Toplantıya Başkan Yardımcısı JD Vance, özel temsilci Steve Witkoff, Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savaş Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine, CIA Direktörü John Ratcliffe ve diğer üst düzey yetkililer katıldı.

Axios’un aktardığına göre Trump’ın değerlendirdiği seçeneklerden biri, geçen hafta durdurulan ve gemilere Hürmüz Boğazı geçişinde refakat sağlanmasını öngören “Özgürlük Projesi” harekatının yeniden başlatılması oldu.

Haberde yer alan diğer seçeneğin ise ABD ordusunun daha önce belirlediği ancak henüz vurmadığı hedeflerin yüzde 25’ine saldırı düzenlenmesi olduğu belirtildi.

Amerikalı yetkililerden biri, “Sanırım hepimiz bunun nereye gittiğini anlıyoruz” dedi.

İsrailli yetkililer ise Beyaz Saray’ın, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarını güvence altına almak amacıyla özel kuvvet operasyonu düzenlenmesine onay vermesini istediğini söyledi. Ancak aynı yetkililere göre Trump, söz konusu operasyonun son derece yüksek risk taşıması nedeniyle karar vermekte tereddüt ediyor.

