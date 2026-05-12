Kolombiya’nın başkenti Bogota’da, babasının evde yalnız bıraktığı 2 yaşındaki çocuk dördüncü katın balkonundan düştü. Tehlikeyi önceden fark eden vatandaşlar balkonun altında battaniye açarak beklerken, çocuk olaydan yara almadan kurtuldu.

Kolombiya’nın başkenti Bogota’da yaşanan olay, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Babasının kısa süreliğine evde yalnız bıraktığı 2 yaşındaki çocuk, dördüncü kattaki balkona çıkarak ölümle burun buruna geldi.

Cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, küçük çocuğun binanın dış cephesine tutunarak dar bir çıkıntı üzerinde durduğu görülüyor. Aşağıda toplanan mahalle sakinlerinin panik içinde bağırdığı duyulurken, çocuğun bir anda tutunduğu yerden kayarak düştüğü kaydediliyor.

Yalnız bırakılan 2 yaşındaki çocuk 4. kattan düştü! Babasının savunması ise pes dedirtti

KOMŞULAR HAVADA YAKALADI

Düşüş sırasında binanın cephesine çarpan çocuk, yerde battaniye, mont ve kalın giysilerle bekleyen komşular tarafından yakalandı.

EVDE SİGARA İÇMEMEK İÇİN DIŞARI ÇIKMIŞLAR

Kimliği açıklanmayan baba ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, kardeşiyle birlikte sigara içmek için dışarı çıktıklarını söyledi. Evde sigara içmek istemediklerini belirten baba, “Daireyi dumanla doldurmamak için dışarı çıktık. Döndüğümüzde çocuk balkondaydı ve her şey olmuştu” dedi.

Talihsiz çocuk olaydan yara almadan kurtulurken, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası