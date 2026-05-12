Hindistan’da nisan ayının son günlerinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası, küresel ölçekte dikkat çeken bir tablo ortaya çıkardı. Hava kalitesi platformu AQI’nin verilerine göre, dünyanın en sıcak 50 şehrinin tamamı aynı gün Hindistan’da yer aldı.

AQI tarafından yayımlanan verilere göre, 27 Nisan’da listedeki 50 Hint kentinde ortalama en yüksek sıcaklık 45 dereceyi (112,5 Fahrenheit) aştı. Platform, yaşanan durumu “modern dönemde benzeri görülmemiş” olarak değerlendirirken, bunun sıradan bir sıcak hava olayı olmadığına dikkat çekti.

ÜLKENİN İÇ KESİMLERİ CAYIR CAYIR YANDI

Listenin ilk sırasında, Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletindeki Banda kenti yer aldı. Bölgede sıcaklık 46 dereceyi (115,16 Fahrenheit) aşarken, gece saatlerinde bile hava sıcaklığı 34 derece civarında seyretti. Uzmanlar, özellikle Hindistan’ın iç kesimlerinde bulunan “ısı kuşağındaki” şehirlerin aşırı sıcaklardan daha fazla etkilendiğini belirtti.

REKOR ÜSTÜNE REKOR

İklim bilimci Maximiliano Herrera, Hindistan’ın nisan ayında son yılların en şiddetli sıcak hava dalgalarından birini yaşadığını ifade etti. Herrera’ya göre, ülke genelinde onlarca hatta yüzlerce sıcaklık rekoru kırıldı.

CNN'in haberine göre uzmanlar, iklim krizinin etkisiyle Hindistan’da yaz mevsiminin daha erken başladığını ve sıcaklıkların her yıl daha da arttığını vurguluyor. Geçen yıl da birçok bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin yaklaşık 5 derece üzerine çıkmıştı.

Aşırı sıcakların özellikle çocuklar, yaşlılar ve açık alanda çalışan kişiler için büyük risk oluşturduğu belirtiliyor. Ayrıca yüksek sıcaklıkların tarım üretimini olumsuz etkilediği, sağlık sistemi üzerinde baskı oluşturduğu ve enerji ihtiyacını artırdığı ifade ediliyor.

ENERJİ KRİZİ DERİNLEŞECEK

Bu yılki sıcak hava dalgasının, İran’daki savaş nedeniyle enerji tedarikinde yaşanan sorunlarla aynı döneme denk gelmesi de endişeleri artırdı. Uzmanlar, artan klima ve soğutma ihtiyacının ülkedeki enerji krizini derinleştirebileceği uyarısında bulunuyor.



Hindistan Meteoroloji Dairesi, önümüzdeki yaz aylarında ülkenin birçok bölgesinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Ayrıca Pasifik Okyanusu’nda etkisini göstermesi beklenen El Nino hava olayının, Hindistan’ın muson sezonunu da olumsuz etkileyebileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, iklim krizine karşı önlem alınmaması halinde aşırı sıcakların ilerleyen yıllarda insan sağlığı açısından daha büyük tehdit oluşturacağı uyarısında bulunuyor.

