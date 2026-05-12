İspanya’da sınırsız yeme içme imkanı sunan bir restoran, aşırı yemek yiyip mekânda kusan müşterilerden “kusma ücreti” almaya başladı. Söz konusu uygulama sosyal medyada gündem olurken, kullanıcıları adeta ikiye böldü.

İspanya’nın Sevilla kenti yakınlarındaki Gelves kasabasında bulunan Sushi Toro adlı restoran, son dönemde “sınırsız yemek” konseptini kötüye kullanan müşteriler yüzünden yeni bir uygulamaya geçti. İşletme, kapasitesinin üzerinde yemek yiyerek rahatsızlanan müşterilerin hem hijyen sorununa hem de yoğun iş yüküne neden olduğunu açıkladı.

Restoran yönetimi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bazı müşterilerin durmaksızın sipariş verdiğini ve aşırı yemeleri nedeniyle masalarda ya da tuvaletlerde kustuklarını belirtti. Açıklamada, çalışanların hem siparişleri yetiştirmeye hem de hijyeni sağlamaya çalışırken zor durumda kaldığı ifade edildi.

Restorana asılan bir notta şu ifadeler yer aldı:

"Eğer bir müşteri aşırı yemek yeme nedeniyle kusarsa, restoran temizlik için ek bir ücret alma hakkını saklı tutar."

ÇÖZÜMÜ BÖYLE BULDULAR

Yetkililer, müşterilere “yalnızca yiyebileceğiniz kadar sipariş verin” çağrısında bulunurken, sorunun önüne geçebilmek için kusma ücreti uygulamasının gerekli hale geldiğini savundu.

Son yıllarda İspanya’da Asya mutfağına ve özellikle sushi restoranlarına olan ilginin arttığı belirtilirken, Sushi Toro’da sınırsız menü fiyatlarının gün ve saate göre 16 ila 23 euro arasında değiştiği aktarıldı.

Restoran yönetimi, yeni uygulamayla hem gıda israfını azaltmayı hem de müşterileri daha bilinçli tüketime yönlendirmeyi hedeflediklerini açıkladı. İşletme, uygulamanın bazı müşterileri rahatsız edebileceğini kabul ederken, hijyenik bir ortamın korunması için bu kararın gerekli olduğunu vurguladı.

