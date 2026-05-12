Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kamberağa köyü yakınlarında görülen ayı, çoban köpeklerinin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştı.

Orçul bölgesindeki köyün yakınlarına gündüz saatlerinde gelen ayıyı fark eden çoban köpekleri hayvanı kovalamaya başladı. O anlar köy sakinlerinden Baki Kaya tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde çoban köpeklerinin ayının üzerine koşarak köy çevresinden uzaklaştırdığı görüldü.

