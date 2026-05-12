Köye inen ayıya çoban köpekleri engel oldu!
Erzincan’ın Refahiye ilçesine bağlı Kamberağa köyü yakınlarında görülen ayı, çoban köpeklerinin müdahalesiyle bölgeden uzaklaştı.
Orçul bölgesindeki bir köyde, çoban köpekleri gündüz vakti köye yaklaşan bir ayıyı köy çevresinden uzaklaştırdı.
- Olay gündüz saatlerinde gerçekleşti.
- Ayıyı fark eden çoban köpekleri hayvanı kovalamaya başladı.
- Olay köy sakinlerinden Baki Kaya tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
- Görüntülerde köpeklerin ayıyı köy çevresinden uzaklaştırdığı görüldü.
Orçul bölgesindeki köyün yakınlarına gündüz saatlerinde gelen ayıyı fark eden çoban köpekleri hayvanı kovalamaya başladı. O anlar köy sakinlerinden Baki Kaya tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde çoban köpeklerinin ayının üzerine koşarak köy çevresinden uzaklaştırdığı görüldü.
