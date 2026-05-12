İmam nikahı sırasında yaşanan mehir diyaloğu şaşırttı. Gelinin mehir olarak “İtalya’da yazlık villa” talep etmesi, nikaha katılanlar arasında şaşkınlık ve kahkahaya neden oldu. Damat tarafı ve aile yakınlarının da tebessümle karşıladığı anlar sosyal medyada dikkat çekti.

Düğün hazırlıkları sırasında kıyılan imam nikahında imamın, gelenek gereği geline mehir talebini sorması üzerine genç kadın, “İtalya’da yazlık villa istiyorum” cevabını verdi. Beklenmedik talep karşısında salonda kısa süreli şaşkınlık yaşanırken, davetliler kahkahalara boğuldu.

Şaşıran imam ise esprili anların ardından, “Kur’an-ı Kerim’de ailelerin ekonomik durumlarına uygun mehir belirlemesi tavsiye edilir” ifadeleriyle çifte hatırlatmada bulundu. Buna rağmen damadın, gelinin talebini kabul ettiğini söylemesi dikkat çekti.

Nikahta yaşanan renkli diyalog, davetliler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada da dikkat çekti.

MEHİR NEDİR?

İslam kültüründe mehir (mehr), evlilik sırasında erkeğin kadına vermeyi taahhüt ettiği maddi hakka verilen isimdir. Kur’an’da evliliğin bir parçası olarak yer alır ve kadının kişisel hakkı kabul edilir. Türkçede bazen “mihir” olarak da kullanılır.

• Mehir, doğrudan kadına aittir; ailesine ya da başka birine değil.

• Para, altın, mülk, eşya veya maddi değeri olan başka bir şey olabilir.

• Nikah sırasında belirlenebilir ya da sonradan ödenmek üzere kararlaştırılabilir.

• Dini açıdan bir “satın alma bedeli” değil, kadının ekonomik güvencesi ve hakkı olarak değerlendirilir.

