112 yılık efsane kulübün borcu 1 milyar TL'yi aştı: Salon boş kaldı, başkan adayı bile çıkmadı
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçtiğimiz sezon son haftada kümede kalmayı başaran, bu sezonu 28 puanla 12'nsi sırada tamamlayan Altay'ın olağanüstü genel kurulunda yönetime aday çıkmadı. Başkanlık seçimi ileri bir tarihe ertelenmek zorunda kaldı. 1914 yılında kurulan kulübün toplam borcunun ise 1 milyar TL’yi geçtiği açıklandı.
İzmir’in köklü kulüplerinden Altay, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor. Siyah-beyazlı kulübün İzmir Atatürk Stadı Faal Futbol Hakemleri Derneği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda yönetime talip çıkmadı.
BORÇ 1 MİLYAR 28 MİLYON 600 BİN 19 TL
Altay’da görev yapan Hüseyin Kanlı ve yönetim kurulu, mali ve idari açıdan ibra edildi. Olağanüstü genel kurulda İzmir kulübünün güncel borcunun 1 milyar 28 milyon 600 bin 19 TL olduğu açıklandı.
KONGREYE 93 ÜYE KATILDI
400 kişilik oturma kapasitesine sahip salonda yapılan genel kurula sadece 93 üyenin katılması dikkat çekti.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden kulübe başkan adayı çıkmaması nedeniyle seçimlerin ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildi.