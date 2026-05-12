Mersin’in Erdemli ilçesinde ‘siyah inci’ olarak adlandırılan siyah üzümün hasadı başladı. Hem iç hem de dış pazara gönderilen üzümün kilosu ise 250 TL‘den satılıyor.

İLK HASAT YAPILDI Türkiye'nin turfanda meyve üretimiyle dikkat çeken ili Mersin'de beyaz üzüm hasadı sürerken, 'siyah inci' olarak bilinen kara üzümde de hasat başladı. 'Siyah inci' olarak bilinen kara üzümden eriğe, beyaz üzümden yenidünyaya kadar birçok meyve tek tek hasat edildi.

250 TL CİVARINDA Kara üzümde hasat yeni başlarken, beyaz üzümün hasadı ise 15-20 gün önce başladı. Erkenci üzümler yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Üzümlerin fiyatı kalitesine göre 250 TL civarında satışa çıkıyor.

“SİYAH ALTIN DİYELİM” Üretici İrfan Yanaroğlu, şöyle konuştu: Siyah inci, siyah altın diyelim. Şu anda iyi getirisi var, işçiliği az. Daha önce domates gibi sebze üretiyorduk. Domatesin süresi uzun. Ama üzüm öyle değil. Üzümün 20 gün sonra hasadı biter. Haftada veya 10 günde bir su verirsin, senden istediği bir şey yok başka. İki dönüm seraya bir adam yeter hatta on dönüm seraya yine bakar.

“BU YIL HASADIMIZ 15 GÜN GECİKTİ” Ziraat Mühendisi Emine Yaman Kulu ise çeşitleri şöyle saydı: Beyaz Yalova çeşidimiz var, siyah incimiz var. Yalova çeşidimizi 15 gündür hasat ediyoruz. Bugün itibarıyla da siyah incimize başladık. Siyah incimiz tatlı, sofralık bir çeşit, iri taneli. Bu yıl hasadımız 15 gün gecikti ama rekoltemiz çok iyi. Bol bol yağışlı günler gördük, güneşi az gördük, bundan dolayı biraz hasadımız gecikti.

KARA ÜZÜMÜN FAYDALARI NELER? Kötü kolesterolü (LDL) düşürmeye yardımcı olur ve damar sertliğini önleyerek kalp sağlığını korur. İçerdiği C vitamini ve antioksidanlar sayesinde vücudun hastalıklara karşı direncini artırır ve hücre hasarını önler. Yüksek demir içeriği ile kan yapımını destekler ve enerji seviyelerini yükseltir. Yaşlanma belirtilerini geciktirir, kolajen üretimini destekleyerek cildi sıkılaştırır ve saç köklerini güçlendirir. Karaciğeri toksinlerden temizlemeye yardımcı olurken, lifli yapısı sayesinde bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. İçerdiği A vitamini sayesinde görme yetisini korumaya yardımcı olur. K vitamini ve kalsiyum içeriğiyle kemik sağlığını destekler, özellikle gelişim çağındaki çocuklar için faydalıdır.

