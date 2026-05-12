7 kez nikah masasına oturan Seda Sayan, evlilik ve düğüne dair yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. YouTube’da yayınlanan yeni programında konuşan Sayan, evlenecek gençlere “Düğün yapmayın, IBAN yollayın” önerisinde bulundu.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, bu haftaki programında yine dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sayan, evlilik hazırlığı yapan ve bu süreç için para biriktirip kredi çeken gençlere seslendi.

“NİKAH YAPIN, IBAN VERİN”

Seda Sayan, düğünlerde altın toplama geleneğine dikkat çekerek, “Altın toplayacağız diye düğün yapıyorsunuz ama sonunda masraf daha da artıyor. Hiç uğraşmayın, nikah yapın, IBAN verin. Bohça işi de gereksiz” ifadelerini kullandı.

Düğünlerdeki takı törenlerine de değinen sanatçı, geçmişte takıların kim tarafından ne kadar takıldığının not edildiğini belirterek, “Eskiden kameradan izler, kim ne taktı diye liste yapılırdı. Sonra aynı takının geri beklenmesi gibi durumlar olurdu” dedi.

“ÇİÇEĞİ BİLE ELEŞTİREN OLUYOR”

Kafa TV’deki programında konuşan Sayan, oğlu Oğulcan’a da yurt dışında evlenmesi yönünde tavsiyede bulunduğunu söyleyerek, “Kimseyi memnun etmek mümkün değil. Yemeği, gelinliği, hatta içeceği bile eleştiren oluyor” ifadelerini kullandı.

7. EVLİLİĞİNİ YAPTI

2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile evlenen Seda Sayan’ın bu evliliği 7. resmi nikahı olarak biliniyor. Bazı kaynaklarda ise Sayan’ın resmi evliliklerinin yanı sıra iki imam nikahlı birlikteliğinin de bulunduğu öne sürülerek toplam evlilik sayısının 9’a ulaştığı ifade ediliyor.

