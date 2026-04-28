Yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Seda Sayan, İstanbul’daki yoğunluktan duyduğu rahatsızlığı dile getirerek dikkat çeken bir öneride bulundu. Sayan, kentin kalabalığının azaltılması için “İstanbul’a pasaportla girilmeli” dedi.

Son dönemde YouTube’da yayınlanan programında yaptığı açıklamalarla öne çıkan Seda Sayan, bu kez de şehir hayatına dair değerlendirmeleriyle gündem oldu. Titizliğiyle bilinen şarkıcı, özellikle toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk ve hijyen sorunlarına dikkat çekerek sosyal medyada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Toplu taşıma araçlarında karşılaştığı olumsuzluklara değinen Sayan, ter kokusuna karşı hassasiyetini dile getirirken, İstanbul’daki kalabalık nüfusa ilişkin çözüm önerisini de paylaştı.

“İSTANBUL’A PASAPORTLA GİRİLMELİ”

Ünlü şarkıcı açıklamasında, metro gibi toplu taşıma alanlarında yaşanan yoğunluk ve çeşitli rahatsız edici kokulara katlanmak zorunda kalındığını belirtti. Sayan İstanbul’daki toplu taşımada yaşanan kalabalık ve koku sorununa dikkat çekerek, çözüm olarak şehre girişlerin pasaportla sınırlandırılmasını önerdi.

Ünlü şarkıcı, bu görüşün daha önce Celal Şengör tarafından da dile getirildiğini hatırlatarak, “İstanbul’a pasaportla girilmeli. Hocamız da İstanbul’a pasaportla girilmesi gerektiğini söylemişti. İstanbul çok özel ve güzel bir şehir… Ancak artık İstanbul’da İstanbullu yok, herkes var” şeklinde konuştu.

