İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bıçaklı saldırıda ağır yaralanan 15 yaşındaki ortaokul öğrencisi Erdem Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kanlar içinde bir kafeye sığınan Demir'in son anları güvenlik kameralarına yansırken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşanan bıçaklı kavga, 15 yaşındaki bir öğrencinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Karşıyaka Sahili'nde meydana gelen olayda, aralarında daha önceden husumet bulunduğu öne sürülen taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, iddiaya göre 18 yaşındaki C.C., yanında bulunan kesici aletle Karşıyaka Fevzipaşa Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Erdem Demir'i ağır yaraladı. Kavgaya 19 yaşındaki D.K.'nin de karıştığı belirtildi.

KANLAR İÇİNDE KAFEYE SIĞINDI

Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, ağır yaralanan Erdem Demir'in karnını tutarak yakındaki bir kafeye koştuğu görüldü. Görüntülerde, can havliyle işletmeye sığınan Demir'in yardım beklediği anlar yer aldı.

Kayıtlarda ayrıca, şüpheli C.C.'nin de kafeye doğru geldiği, ancak çevredeki vatandaşların araya girmesiyle içeri giremeden uzaklaştırıldığı görüldü. Olay sonrası Demir'in arkadaşlarının panikle kafeye gelmesi ve müşterilerin yaşadığı korku da kameralara yansıdı.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM VİDEOLARI Bıçaklanıp otomobille ezilmek istenmişti! Cinayete teşebbüsten dava açılmasını istiyor

HASTANEDE HAYAT SAVAŞINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erdem Demir, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç öğrenci, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen C.C. ile kavgaya karıştığı belirlenen D.K.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası