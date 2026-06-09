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Sivas'ta aralarında husumet bulunan şahsın dükkan camlarını kırmasının ardından çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan ve otomobille ezilmeye çalışılan Abdurrahman Selvi, dehşet verici olaya ait görüntüleri paylaştı. Otomobilin arasında kalmaktan ve ölmekten son anda kurtulan Selvi, saldırganların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına isyan ederek, "kasten yaralama" suçundan devam eden davanın "cinayete tam teşebbüs" olarak değiştirilmesini talep etti.

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