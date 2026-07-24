Hırvatistan Koruma Enstitüsü uzmanları önderliğinde yürütülen kazılarda, 7. veya 8. yüzyıla tarihlenen geminin sıradan bir ticaret teknesi olmadığı kanıtlandı. Arkeologlara göre deniz tabanındaki kumların altından çıkarılan eserler, Geç Roma Dönemi’nden Orta Çağ’a geçiş sürecindeki diplomatik ve askeri hareketliliğe ışık tutuyor.

Hırvatistan’ın güney kıyılarındaki Mljet Adası açıklarında yaklaşık on yıl önce tespit edilen batıkta yürütülen su altı çalışmaları ilk kez kamuoyuna açıklandı.

İMPARATOR MÜHÜRÜ, ZÜMRÜTLER VE HERAKLEİOS ALTINLARI VAR

Enkazdan çıkarılan 600 gramdan fazla som altından oluşan koleksiyon, Akdeniz su altı arkeolojisi tarihinin en değerli keşiflerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Ele geçirilen parçalar arasında MS 610–711 yılları arasında hüküm süren dört Bizans imparatorunun büstünü taşıyan altın sikkeler, yakut, zümrüt ve incilerle bezenmiş mücevherli tokalar ile üzerinde imparator portresi yer alan ve gemide üst düzey bir temsilcinin bulunduğunu doğrulayan altın bir mühür yüzüğü öne çıkıyor.

Hırvatistan Koruma Enstitüsü Sualtı Arkeolojisi Bölüm Başkanı Pavle Dugonjic, mühür yüzüğün halktan birine ait olamayacak kadar özel ve stratejik bir nitelik taşıdığını ileri sürdü.