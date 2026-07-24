25-26 Temmuz 2026 ÖSYM sınav takvimi, hafta sonu sınava girecek adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Bu hafta sonu uygulanacak merkezi sınavlar ile sınav saatleri ve bina giriş saatleri adayların gündeminde yer alıyor.

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimi kapsamında hafta sonu uygulanacak sınavlar belli oldu. Özellikle MEB-AGS ve ÖABT oturumlarına katılacak adaylar, sınav günü uygulanacak saatler, bina giriş süreleri ve oturum detaylarına ilişkin güncel bilgileri araştırıyor.

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü merkezi olarak uygulanacak herhangi bir sınav bulunmuyor. Bu nedenle cumartesi günü ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınav gerçekleştirilmeyecek.

26 Temmuz 2026 Pazar günü ise Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) ile Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) uygulanacak. Türkiye genelinde ve KKTC Lefkoşa dahil çok sayıda sınav merkezinde yapılacak sınavlarda adayların belirtilen son bina giriş saatlerinden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları gerekiyor.

Bu hafta sonu sınav var mı, hangi sınavlar var? 25-26 Temmuz 2026 ÖSYM sınav takvimi

AGS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

26 Temmuz Pazar günü yapılacak ilk oturum olan MEB-AGS saat 10.15'te başlayacak. Adaylar sınav binalarına en geç saat 10.00'a kadar giriş yapabilecek. AGS'de adaylara 80 soru yöneltilecek ve sınav süresi 110 dakika olacak. Ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakikaya kadar ilave süre kullanabilecek.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci oturum ÖABT ise saat 14.45'te başlayacak. Son bina giriş saati 14.30 olarak uygulanacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nde adaylara 50 çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve sınav süresi branşa göre 70 veya 90 dakika olacak. Adayların sınava giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Sınav sonuçları, 26 Ağustos'ta açıklanacak. MEB-AGS puanları, sonuçların açıklanmasından itibaren, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak.

Bu hafta sonu sınav var mı, hangi sınavlar var? 25-26 Temmuz 2026 ÖSYM sınav takvimi

AGS'YE 391 BİN 906 ADAY BAŞVURDU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, konuya ilişkin açıklamasında, "AGS uygulamasına 391 bin 906 aday başvurdu. Sınava başvuran 1561 engelli aday için uygun sınav koşulları oluşturuldu. Engel durumlarına göre hazırlıklar yapıldı. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu kapsamda 1616 adaydan sınav başvuru ücreti alınmadı." bilgisini verdi.

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