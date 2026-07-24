KPSS-2026/1 kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için tercih yapan adayların beklediği süreç tamamlandı. ÖSYM'nin duyurusunun ardından merkezi atama sonuçlarının sorgulanacağı ekran ve sonuçlara erişim bilgileri araştırılmaya başlandı. İşte, KPSS-2026/1 merkezi atama sonuçları ekranı...

ÖSYM tarafından 9-16 Temmuz tarihleri arasında alınan KPSS-2026/1 tercihleri için yerleştirme işlemleri sonuçlandırıldı. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar, tercih sonuçlarını görüntülemek için ÖSYM'nin sonuç sistemine yöneldi.

KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, KPSS-2026/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığını duyurdu. ÖSYM tarafından yayımlanan açıklamaya göre 9-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen tercih sürecinin ardından merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adayların tercihleri, yayımlanan tercih kılavuzundaki kadrolar, pozisyonlar, nitelik kodları ve başvuru şartları doğrultusunda değerlendirildi.

KPSS-2026/1 MERKEZİ ATAMA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

KPSS-2026/1 merkezi atama sonuçları, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenilebiliyor. Adayların sisteme T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleriyle giriş yapması gerekiyor. Sonuç ekranında adayın herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşip yerleşmediğine ilişkin bilgiler yer alıyor.

KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS-2026/1 merkezi atama sonuçları nereden öğrenilir?

Bir kadro veya pozisyona yerleşen adayların, atama işlemleri için ilgili kamu kurumunun yapacağı duyuruları takip etmesi gerekli. Merkezi yerleştirme sonucu, adayın yerleştirildiğini gösterirken göreve başlama ve belge teslimi gibi sonraki işlemler ilgili kurum tarafından yürütülüyor. İstenen belgeler, teslim tarihleri ve başvuru adresleri kurumlara göre farklılık gösterebileceği için adayların yerleştikleri kurumun iletişim adreslerini kontrol etmesi ve duyurularını takip etmesi gerekiyor.

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