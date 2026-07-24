AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, kendisi hakkında yapılan yayınlara sert tepki gösterdi. Farklı yayın organları ve CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'i hedef alan Soylu, "Allah bana sabır versin. Çok boyutlu şer ittifakı" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde kendisi hakkında yapılan yayınlara sert tepki gösterdi.

"ALLAH BANA SABIR VERSİN"

"Allah bana sabır versin" diyerek isyan eden Soylu, farklı yayın organları ve siyasi isimlerin ortak hareket ettiğini öne sürdü. Soylu, paylaşımında kendisine yönelik iftira, hakaret ve sistematik saldırılar gerçekleştirildiğini savundu.

Süleyman Soyludan o haberlere çok sert tepki: Allah bana sabır versin!

"ÇOK BOYUTLU ŞER İTTİFAKI"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Mesele Süleyman Soylu’ya iftira atmak, hakaret etmek, sistematik saldırıda bulunmak ve kara çalmak olunca; e- CHP’li Murat Emir’den, aylardır aleyhimde yayın yapan sahipleri malum paçavra “yeni yaşam gazetesine”, oradan “Halk TV”ye ve “dhkp-c nin halk okulu” müptezelliğine kadar “hepsi ittifak” Hem de çok boyutlu şer ittifakı!!!"

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