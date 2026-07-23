2026 YKS kapsamında spor bilimleri programlarını tercih etmek isteyen adaylar için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) başvuru süreci başladı. Başvuru tarihleri, ücret bilgisi ve başvuruların nasıl yapılacağı adaylar tarafından araştırılıyor.

ÖSYM, 2026 ÖZYES başvurularına ilişkin takvimi duyurdu. Spor bilimleri alanında özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına yerleşmek isteyen adaylar, başvurularını belirlenen tarihler arasında ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

2026 ÖSYM ÖZYES BAŞVURULARI BAŞLADI!

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre 2026 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) başvuruları başladı. Başvuru işlemleri 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapabilecek.

2026-2027 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarının spor bilimleri alanındaki özel yetenek programlarına öğrenci yerleştirilmesi amacıyla uygulanacak ÖZYES'in tüm ayrıntıları, ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 ÖZYES Kılavuzu'nda yer alıyor.

2026 ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖZYES) KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZYES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayımlanan başvuru ekranına göre 2026 ÖZYES başvuru ücreti 2.250 TL olarak belirlendi. Sınav ücretleri; ÖSYM Ödemeler Sistemi'nin yanı sıra anlaşmalı bankaların internet bankacılığı, mobil bankacılık, ATM ve şubeleri üzerinden yatırılabilecek.

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