ÖSYM'den DGS (Dikey Geçiş Sınavı) adaylarına uyarı geldi. 2026-DGS'ye başvuran adaylar, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri ön lisans eğitim bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden kontrol edip, düzenleyebilecek. Peki, DGS 2026 eğitim bilgileri nasıl güncellenecek, güncelleme için son gün ne zaman?

2026 Dikey Geçiş Sınavı (2026-DGS) değerlendirme işlemlerinde, adayların ön lisans seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılacak. 2026-DGS’ye başvuran tüm adayların eğitim bilgisi seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekiyor. Adayların bireysel olarak veya yükseköğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek.

EĞİTİM BİLGİLERİ DÜZENLEME TAKVİMİ

Eğitim bilgilerinde eksiklik/hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları yükseköğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini YÖKSİS üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 23-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/DGS/2026/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekiyor.

ÖSYMden uyarı geldi! DGS 2026 eğitim bilgileri nasıl güncellenecek, güncelleme için son gün ne zaman?



EĞİTİM BİLGİLERİ SAAT KAÇA KADAR GÜNCELLENEBİLECEK?

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 31 Temmuz 2026 tarihi saat 23.59’a kadar sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak ve bu eğitim bilgisine göre değerlendirme işlemleri yapılacaktır.

EĞİTİM BİLGİSİNİN ÖNEMİ

ÖBP’ ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır (Onay işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; ön lisans alan bilgisi, okul kodu kullanılacaktır.) Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır.

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