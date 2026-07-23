Kapıdağ Yarımadası'nın mor soğanında hasat dönemi tamamlandı. Coğrafi işaretli olan mor soğan tarlada kilogram başına 50 liradan satılıyor.

Erdek ilçesine bağlı Kapıdağ Yarımadası'nın coğrafi işaretli ürünü mor soğanda hasat tamamlandı. Ana üretim merkezi Ballıpınar (Kocaburgaz) olmak üzere Kestanelik, Şahinburgaz, Ormanlı, Turanköy, Doğanlar ve İlhanlar mahallelerinde yetiştirilen mor soğan, kendine özgü aromasıyla sofralardaki yerini koruyor.

BU YIL ÜRETİM 700 TON SEVİYESİNDE

Geçen yıl yaklaşık bin ton olan üretim, bu yıl 700 ton seviyesinde gerçekleşti. Üretimde yaşanan düşüşün, erken dikim nedeniyle soğanlarda "cücük" olarak adlandırılan sürgün oluşumunun artmasından kaynaklandığı belirtiliyor. Verimdeki azalmaya rağmen, bu yıl hasat edilen mor soğanın kalite ve lezzet açısından beklentileri karşıladığı ifade ediliyor.

Coğrafi işaretli ürün bu yıl 700 ton üretildi! Tarlada kilosu 50 lira

Bölgenin toprak ve iklim özelliklerinin ürüne kendine özgü aroma kazandırdığı belirtilirken, mor soğan özellikle balık sofralarının tercih edilen ürünleri arasında yer almayı sürdürüyor.

Coğrafi işaretli ürün bu yıl 700 ton üretildi! Tarlada kilosu 50 lira

KİLOGRAM BAŞI 50 LİRA

Kilogram başına 50 lira taban alım fiyatı uygulanan Kapıdağ mor soğanı S.S. Ballıpınar Kadın Üreticiler Kooperatifi ve Bereketli Eller Kadın Kooperatifi aracılığıyla Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tüketicilere ulaştırılmaya devam ediyor.

Coğrafi işaretli ürün bu yıl 700 ton üretildi! Tarlada kilosu 50 lira

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