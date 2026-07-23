Merkez Bankası'nın faiz kararı için geri sayım başladı. 2026 yılının 5. faiz kararı bugün saat 14.00'te açıklanacak. Peki Merkez Bankası'nın kararı ne olacak?

MERKEZ SON 3 TOPLANTIYI PAS GEÇTİ! Temmuz 2025-Ocak 2026 dönemindeki 5 toplantıda peş peşe faiz indirimine giden Merkez, 5 ayda 900 baz puanlık indirim yapmıştı. İran savaşı sonrası küresel enflasyonun artmasıyla faiz indirimlerine ara veren Merkez; mart, nisan ve haziranda faizi yüzde 37'de sabit bıraktı.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ BELLİ OLDU Milyonlar bugün açıklanacak faiz kararına odaklanırken, ekonomistlerin beklentisi belli oldu. İşte TCMB, AA Finans ve Bloomberg anketlerine katılan ekonomistlerin tahminleri...



AA FİNANS ANKETİ AA Finans'ın, TCMB'nin 23 Temmuz Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Beklenti anketine katılan ekonomistlerin hepsi politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Haziran ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.

BLOOMBERG HT ANKETİ Bloomberg HT’nin anketine 22 kurum katılım sağladı. Bloomberg HT'nin faiz kararına ilişkin anketine göre politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit bırakılması bekleniyor. Ankette katılımcılarının faiz indirimi beklentisinde en erken tarih Eylül ayı oldu.

Piyasanın Temmuz'da 2026’nın sonuna dair politika faizi tahmini ise bir önceki anket dönemine göre yüzde 100 baz puan artışla 35 seviyesini işaret etti. Katılımcıların 2026 yılının sonuna dair faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 37, en düşük ise yüzde 30 seviyesi oldu.

TCMB ANKETİ Merkez Bankası'nın temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleşti. Katılımcılar, Merkez Bankası'nın bu ay da faizi sabit bırakmasını bekliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası