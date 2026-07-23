UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turu ilk maçında ağırladığı Finlandiya ekibi Inter Turku ile 1-1 berabere kalan RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, sahadan üzüntülü bir sonuçla ayrıldıklarını söyledi. Genç çalıştırıcı, "İkinci yarıdaki isteğimizle orada turu geçeceğimize inanıyorum" dedi.

Nuri Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 1-1 sonuçlanan Inter Turku müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin

"ÜZÜNTÜLÜ BİR SONUÇ OLDU"

Karşılaşmanın ilk 10-15 dakikasında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten 37 yaşındaki çalıştırıcı, "Üzüntülü bir sonuç oldu. Net bir skorla Finlandiya'ya gitmek istiyorduk. İlk 10-15 dakikada istediğimiz oyunu oynayamadık. Dağınık bir görüntü verdik. Kontrolün bize geçtiği anda atak savunmasından birkaç oyuncumuzun dikkatsizliği nedeniyle çok gereksiz bir gol yedik. Birçok pozisyona girdik. Bu tarz maçlar kolay olmuyor. İkinci yarıdaki isteğimizle orada turu geçeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Mücadelede 21 gol pozisyonuna girmelerine rağmen fileleri sadece 1 defa havalandırmalarıyla ilgili Şahin, "Pozisyona girmek önemli ama aynı zamanda pozisyon vermemek gerekiyor. Hiç beklemediğim pozisyonlar verdik. Çalışmamız lazım. Goller gelecektir. Endişelenecek bir durum yok. Bazı oyuncular da yüzde 100 hazır değil. Haftaya çok daha diri olacağımızdan eminim" diye konuştu.

Emin Bayram, attığı golün ardından sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

EMİN BAYRAM'A ÖVGÜ

Başakşehir formasıyla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşayan Emin Bayram'ın performansıyla ilgili soruyu Şahin, "Ne kadar iyi bir oyuncu aldığımızı gördük. Son yıllarda stoperlerden çok gol atamıyorduk. Emin bunu kırdı. İnşallah devamı gelir. Çok adaptasyon sorunu yaşamadı" şeklinde cevapladı.

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