Silivri Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut’un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Bulut, 6 milyon 997 bin liralık "borç iadesi" transferi iddiası üzerine, "İşveren çalışan ilişkisi çerçevesinde gönderilmiş paradır" dedi.

Silivri Belediyesine yönelik, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme', 'örgüte üye olma', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'nüfuz ticareti’ ile ‘suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama' suçlarından Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. Silivri Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklanmıştı.

CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut’un savcılık ifadesi ortaya çıktı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Bulut, savcılıkta verdiği ifadesinde şahsi hesabındaki para hareketlerine ve soruşturma kapsamında adı geçen kişilerle ilişkisine yönelik açıklamalarda bulundu.

"7-8 DESTE PARA VERİLDİĞİ İDDİASINI KABUL ETMİYORUM"

Soruşturma kapsamında ifade veren Serdar Tuna'nın, Aşkın Kaynar tarafından Doruk Bulut’a naylona sarılı şekilde 7-8 deste para verildiği yönündeki beyanı Bulut’a soruldu. Bulut, Serdar Tuna'yı tanımadığını belirterek iddiayı reddetti. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile geçmişte siyasi rakip olduklarını ifade eden Bulut, "Belediye başkanı Bora Balcıoğlu ile ben rakiptim. Birbirimize bu noktada kesin bir güven problemimiz vardı. Böyle bir iddianın aramızda geçmesi hayatın doğal akışına uygun değildir" ifadelerini kullandı.

Bulut, belediye üzerinden kendisine para verildiği yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Birbirine rakip olan iki siyasetçinin birbirini finansal olarak desteklemesi fikrini hayatın doğal akışı tamamen çürütmektedir" dedi.

Cafer Mahiroğlu’na ait Özdemir Üç Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nde yaklaşık 5 yıl satış ve pazarlama şefi olarak çalıştığını belirten Bulut, hesabına gönderilen paraları şirket muhasebesinin talimatı doğrultusunda farklı kişi ve şirketlere aktardığını söyledi.

Bulut, "Cafer Mahiroğlu isimli şahıs tarafından şirket hesabına değil de benim şahsi hesabıma gönderilmesi sebebi ise; o dönemde muhasebesel olarak Cafer Mahiroğlu’nun şirket hesaplarında sorun sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Bu sebepten benim hesabım üzerinden bu şekilde aktarıldığını düşünüyorum" dedi.

6 milyonluk iade soruldu! CHP Silivri İlçe Başkanı Bulut’un ifadesi ortaya çıktı

Paraların nereye ve neden gönderildiğini sorgulayacak konumda olmadığını belirten Bulut, "Ben şirketin maaşlı çalışanı olduğum için gelen talimatları uyguladım. Kime neden gönderildiğini sorgulayacak bir pozisyonum yoktu" ifadelerini kullandı.

"BORA BALCIOĞLU İLE RAKİP DURUMUNA GELDİK"

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nu 2009 yılından bu yana tanıdığını belirten Bulut, aralarındaki ilişkiye ilişkin, "Kendisiyle 3 dönem boyunca belediye meclis üyeliği yaptık. Daha sonra son belediye seçimlerinde benim de aday olmamdan dolayı kendisiyle rakip duruma geldik. Mevcut görevim ilçe başkanlığı itibariyle de aramızda kontrollü ve seviyeli bir ilişki vardır. O kendi işini yapar, ben kendi işimi yaparım" diye konuştu.

160 BİN LİRALIK PARA TRANSFERİ SORULDU

Bulut, "Bu paranın kaynağını ben bilmiyorum. Bunu Cafer Mahiroğlu bilir. Ben onun yanında çalışan biriyim. Bu işlemler tarafımca yapılmış olsa da bu meblağların kaynağını ben bilmiyorum" diye konuştu.

Söz konusu para transferlerinin işveren tarafından verilen talimatlar doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirten Bulut, "Biz çalışan olarak istenilenleri yerine getirdik" dedi.

İfade kapsamında 2 Temmuz 2024 tarihinde Cafer Mahiroğlu’ndan Doruk Bulut’un hesabına gönderilen 305 bin lira ve ardından bu paranın 304 bin lirasının Bustech isimli firmaya aktarılması da soruldu.

Bulut, "Cafer Mahiroğlu’ndan gelen talimat bu şekilde geldiği için bu şekilde gerçekleşmiştir" dedi.

Cafer Mahiroğlu ile Fatih Yadoğlu arasında Bustech firması üzerinden herhangi bir ortaklık veya şirket sahipliği ilişkisi olup olmadığını bilmediğini belirten Bulut, para transferlerinin çalıştığı şirketlerden gelen talimatlar doğrultusunda yapıldığını savundu.

6 MİLYON 997 BİN LİRALIK "BORÇ İADESİ" TRANSFERİ

Söz konusu para transferi hakkında da savunma yapan Bulut, "Yine işveren çalışan ilişkisi çerçevesinde gönderilmiş paradır" dedi.

Bulut, o dönemde Bustech ile Özdemir Üç Tekstil arasında herhangi bir bağlantı bulunduğunu bilmediğini belirterek, "Ancak bu tarafıma gösterilen hesap hareketlerini birlikte değerlendirdiğimde şu an böyle bir bağlantı olabileceği izlenimine ulaştım" ifadelerini kullandı.

"GELEN PARALAR HESABIMDA KULLANILMADI"

Şahsi hesabına gelen paraların kaynağı ve transferlerin amacı hakkında doğrudan bilgi sahibi olmadığını savunan Bulut, "Para benim hesabıma yattıktan sonra o dönemdeki muhasebe departmanında çalışan görevliler bana nereye göndermem gerektiğini söylerlerdi. Ben de onların söylemlerine istinaden gönderirdim" dedi.

Kendisi ve eşinin hesaplarında maaş dışında herhangi bir para kalmadığını ileri süren Bulut, "Gelen meblağlar söylenen yerlere gittiği, benim hesabımda kalmadığı görülmektedir" ifadelerini kullandı.

EŞİNİN DE BUSTECH’TE ÇALIŞTIĞINI SÖYLEDİ

Bulut, "Fatih Yadoğlu’nu Cafer Mahiroğlu ile aynı köydenim ve fabrikaya gidip gelmesi nedeniyle tanıyorum. Bustech firmasında personel ihtiyacı olduğunu öğrendim ve eşim Filiz Bulut bu şirkette çalışmaya başladı" dedi.

Eşinin ve kendi hesabının arasındaki para transferleri hakkında konuşan Bulut, "Biz bu transferlerden herhangi bir menfaat temin etmiyoruz" dedi.

Bulut, soruşturma kapsamında bazı şüphelilerle aynı baz istasyonundan sinyal verdiğine ilişkin HTS kayıtlarının da suçlamaya dayanak oluşturamayacağını savunarak, "Silivri’nin küçük bir ilçe olmasından dolayı aynı bazdan sinyal vermiş olabiliriz. Belediye ve ilçe başkanlığının birlikte yaptığı programlarda, ayrıca belediyenin düzenlediği programlara zorunlu katılım sağlayıp beraber bulunmuş olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Bulut, Bora Balcıoğlu ile olan HTS kayıtlarının ise "belediye başkanı ve ilçe başkanı ilişkisi" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

TELEFON ŞİFRESİNİ VERMEDİ

Bulut, "Geçmişte telefonunu teslim edip özel aile hayatı fotoğraflarının basına yansıdığını gördüğüm birçok kişi olmuştur. Ben de mahrem görüntülerimin bu şekilde ifşa olmasından endişe duyduğum için telefon şifremi beyan etmek istemiyorum" dedi.

Serdar Tuna’nın ifadesine itiraz etti

Bulut, Serdar Tuna’nın kendisi hakkındaki beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu. Bulut, Tuna’nın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak ve tahliye edilmek amacıyla kendi ismini ifadelerinde geçirmiş olabileceğini öne süren Bulut, "Net bir görgüsü yoktur" dedi.

"Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum"

Bulut, "Benim Silivri Belediyesiyle ilgili ilçe başkanı olmamdan kaynaklı ilişkim dışında hiçbir ilişkim yoktur. Silivri Belediyesine yapılan operasyon sonrasında operasyona ilişkin iddiaları haberlerden gördüm. Söz konusu iddialara ilişkin hiçbir bilgim ve dahilim yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

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