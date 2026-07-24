Yunanistan'da yaklaşık 3 yıl önce ortası çöken Palaiopyrgos Köprüsü'nün hâlâ onarılmaması bir kez daha tartışmalara konu oldu. Tüm uyarılara rağmen sürücülerin havada asılı kalan köprüden geçmeye devam ettiği anlar drone kamerasına yansırken, geciken altyapı çalışmaları tepkilerin odağına yerleşti.

Yunanistan'da 2023 yılında meydana gelen Daniel Fırtınası sırasında Pineios Nehri üzerindeki Palaiopyrgos Köprüsü ağır hasar alarak kısmen çöktü. Yapılan tüm uyarılara ve köprünün kullanıma kapatılmasına rağmen, bölgedeki sürücülerin hayati tehlikeye aldırış etmeden köprüyü kullanmaya devam etmesi görenleri hayrete düşürüyor.

NAVİGASYON BU KÖPRÜYE YÖNLENDİRİYOR

Yetkililer sürücülerden yaklaşık 17 kilometrelik alternatif güzergâhı kullanmalarını istese de özellikle bölgede çalışan vatandaşlar, tarım arazilerine ve komşu köylere ulaşmak için bu tehlikeli geçidi tercih ediyor. Üstelik bazı navigasyon sistemlerinin sürücüleri hâlâ bu köprüye yönlendirmesi riski daha da artırıyor.

DRONE KAMERASINA YANSIDI

Bu hafta paylaşılan drone görüntüleri, araçların havada asılı kalmış köprünün üzerinden yavaşça geçerek nehrin karşı tarafına ulaştığını net bir şekilde gözler önüne serdi.

3 yıldır havada asılı duruyor! Çökmüş köprüden geçenler görenleri şaşırtıyor

TEPKİLER ARTIYOR

2023’te Yunanistan’ı etkisi altına alan Daniel Fırtınası’nın ülke genelinde 79 köprüye zarar verdiği biliniyor. Bölgede geciken altyapı çalışmaları tepkileri artırırken, yerel yetkililer hükümete köprünün acilen onarılması ya da geçişe tamamen kapatılması yönünde çağrıda bulunuyor.

Yunanistan Parlamentosu Üyesi Kyriakos Velopoulos ise muhtemel yeni bir fırtınada mevcut enkazın nehir akışını engelleyerek bölge köylerini su altında bırakabileceği konusunda uyardı.

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