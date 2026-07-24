İstanbul’da dalga boyu yüksekliği nedeniyle Şile, Beykoz, Arnavutköy, Eyüpsultan ve Çatalca'da denize girişler yasaklandı. 5 ilçede sahil güvenlik, cankurtaranlar güvenlik önlemlerini artırırken, vatandaşlara anons ile hatırlatmalar yapıldı.

Hava sıcaklığının artmasının ardından vatandaşların kendilerini sahillere atması, boğulma riskini de artırdı. Boğulma vakalarına engel olmak adına İstanbul'da dalga boyu yüksekliği nedeniyle Kaymakamlık tarafından alınan kararlar kapsamında denize girişler 5 ilçede yasaklandı.

Şile, Beykoz, Arnavutköy, Eyüpsultan ve Çatalca'da denize girişlerin yasaklanmasının ardından polis, jandarma, sahil güvenlik, zabıta ve cankurtaran ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Kaymakamlıktan dalga boyu riski sonrası karar! İstanbul’da 5 ilçede denize girmek yasaklandı

Arnavutköy, Çatalca ve Eyüpsultan'da 1 gün, Şile'de 2 gün, Beykoz'da 27 Temmuz'a kadar denize girmek yasak.

İlçe Denize Girme Yasağı Süresi Arnavutköy 1 gün Çatalca 1 gün Eyüpsultan 1 gün Şile 2 gün Beykoz 27 Temmuz'a kadar

ANONSLU UYARI

Şile'de cankurtaranlar, denize girilmemesi yönünde vatandaşlara anonsla uyarılarda bulunurken, Sahil Güvenlik ekipleri ise tekneyle plajlara yakın mesafelerde ve koylarda kontroller gerçekleştirdi. Ailesiyle birlikte 3 gündür Kumbaba Plajı'nda olduğunu belirten Şükrü Güneyli, yasağa uyduğunu ve denize girmediğini söyledi.

Kaymakamlıktan dalga boyu riski sonrası karar! İstanbul’da 5 ilçede denize girmek yasaklandı

YÜZMEK DEĞİL DİNLENMEK İÇİN PLAJDALAR

Hediye Güneyli ise, yasak olduğu için denize girmediklerini, dinlenme amaçlı plajda oturduklarını, zaman zaman da görevlilerin kendilerini denize girmemeleri yönünde uyardığını ifade etti.

Kaymakamlıktan dalga boyu riski sonrası karar! İstanbul’da 5 ilçede denize girmek yasaklandı

“ÖNLEM ALINMASI ÇOK DOĞRU”

Ayazma Plajı'ndaki vatandaşlardan Şükrü İnanır ise bu sezon denizin çok güzel olduğunu ancak boğulma nedeniyle ölümlerin de gerçekleşebileceğini söyledi. İnanır “Bunların yaşanmaması için yetkililerce böyle bir önlemin alınması çok doğru. Biz geldik çünkü torunumuz kumda oynayacak. Denize girmeden de güzel şeyleri yaşamak mümkün” dedi.

1800 METRELİK SAHİL BOYUNCA HİZMET

Denize girişlerin yasak olduğu Arnavutköy'de ise Karaburun Plajı Cankurtaran Şefi Muhammet Can Çobanoğlu, vatandaşların sözlü, yazılı ve sosyal medya üzerinden sürekli bilgilendirildiğini söyledi. Çobanoğlu, ekiplerin 2 jet ski, 1 kurtarma botu ve 8 gözetleme kulesiyle 1800 metrelik sahil boyunca hizmet verdiğini açıkladı.

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