AKOM'dan yapılan son uyarıda İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. 7 ilçeye özellikle dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlara fırtına ve sağanağa karşı tedbirli olmaları tavsiye edildi.

Ülke genelinde kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, (Balıkesir dışında) Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının yarından itibaren (cumartesi) kuzey ve batı kesimlerde normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde, zamanla doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege kıyıları ile Marmara'da kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AKOMdan İstanbullulara kritik uyarı! Yarın 7 ilçede yarın göz gözü görmeyecek

AKOM'DAN YARIN İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Öte yandan bu sabah güne sağanak yağmurla başlayan İstanbul'da, asıl hava olayının yarın yaşanacağı belirtildi. AKOM tarafından yayınlanan uyarıda 7 ilçeye dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde, cumartesi sabah saatleri itibarıyla yağışın şiddetini arttırması ve il genelinde bölgesel olarak gün boyunca sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Karadeniz'e kıyısı olan kuzey ilçelerimiz (Eyüp, Sarıyer, Beykoz) ile doğu ilçelerimizde (Şile, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla) yağışların çok kuvvetli şekilde görülebileceği tahmin ediliyor.

AKOMdan İstanbullulara kritik uyarı! Yarın 7 ilçede yarın göz gözü görmeyecek

YARIN AKŞAMA KADAR SÜRECEK

Bu nedenle rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği, beraberinde sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, sıcaklıkların öngörülüyor. 25°C civarına gerileyeceği Cumartesi akşam saatlerine kadar bölgemizde görülecek kuvvetli yağışlar nedeniyle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir."

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