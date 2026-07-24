Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında İtalyan ekibi Monza'ya 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Okan Buruk, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avusturya kampında Monza ile oynanan hazırlık maçının ardından değerlendirmeler yaptı.

"YAKLAŞIK 10 OYUNCUMUZ EKSİK"

Maçta genç oyunculara şans verdiklerini belirten Buruk, "Gençlerin çoğunlukta olduğu bir maç oynadık. Bir hazırlık dönemi geçiriyoruz. Önceliğimiz oyuncuların fiziksel gücünü artırmak. Yaklaşık 10 oyuncumuz eksik. Diğer oyunculara şans verdik ve bir yandan kadromuzu şekillendiriyoruz. Sonuçtan mutlu değiliz elbette. Bir sonraki hazırlık maçında milli oyunculara da yer vereceğiz. 1 hafta daha buradayız. İyi bir kamp dönemi geçireceğiz." diye konuştu.

Galatasaray - Monza

"BİRÇOK OYUNCU BİZLE BERABER OLMAYACAK"

Kadro yapılanmasına da değinen Okan Buruk, "Büyük ihtimalle böyle bir ilk 11'le başka bir maça çıkmayız. Birçok oyuncu bizle beraber olmayacak. Çok ölçü alabileceğimiz bir maç değil. Tam kadro çıkmak farklı bir şey. Bugün oynayan birçok oyuncu belki bizimle yer almayacak veya daha az süre alacak. Dolayısıyla bu tarz maçları en az hasarla geçmemiz gereken maçlar olarak görüyorum." dedi.

UGOCHUKWU'NUN PERFORMANSI

Yeni transfer Ugochukwu'nun performansına ilişkin de konuşan tebrübeli teknik adam, "Ugochukwu bugün top kaybı yaptı mı yapmadı mı hatırlamıyorum. Belki bir tane yapmıştır. Topun bizde kalmasını sağladı. Driplingle topu öne taşıdı. Genel olarak performansından çok memnunum." dedi.

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