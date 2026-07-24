Kırıkkale-Samsun kara yolunda yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kırıkkale'de şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kırıkkale-Samsun kara yolunun Kimeski mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kırıkkalede yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Kırıkkale'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası