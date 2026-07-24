Avusturya kampında çıktığı ilk hazırlık maçında İtalyan ekibi Monza ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sürdüren Galatasaray, ilk hazırlık maçında İtalyan ekibi Monza ile karşılaştı.

GALATASARAY'DAN TATSIZ PROVA

Raiffeisen Arena'da oynanan müsabakada sarı kırmızılılar, Monza'ya 2-0 mağlup oldu. İtalyan ekibinin gollerini 23. dakikada Andrea Carboni ve 49. dakikada Patrick Cutrone kaydetti.

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GÜNAY TEHLİKE ATLATTI

Takımlarına destek vermek için tribündeki yerlerini alan Galatasaraylı taraftarlar, oyunculara destek olurken sahaya atılan meşaleler tehlike oluşturdu. Müsabakanın 62. dakikasında, kale arkasındaki taraftarların attığı meşalelerden biri, kaleci Günay Güvenç'in kafasının hemen üzerinden geçerken kısa süreli korkuya neden oldu.

Galatasaray - Monza

AVUSTURYA'DA İKİ HAZIRLIK MAÇI

Sarı-kırmızılı ekip, Avusturya kampında iki hazırlık maçına çıkacak. Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında Avusturya'da iki hazırlık maçı oynayacak Galatasaray, ilk maçta İtalya Serie A'ya yeni yükselen Monza ile Raiffeisen Arena'da karşılaştı. Sarı kırmızılı takım, 27 Temmuz Pazartesi günü Hofmann Personal Stadı'nda bir diğer İtalya temsilcisi Venezia ile mücadele edecek.

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