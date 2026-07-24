Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci saldırılarını en güçlü şekilde kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, işgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İşgal altındaki Filistin topraklarında artan yasa dışı yerleşimci terörünü en güçlü biçimde kınıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin teşvik ettiği belirtilen yerleşimciler tarafından bugün dört Filistinlinin öldürüldüğünü belirterek, bu saldırının İsrail'in sürdürdüğü "soykırım politikasının bir sonucu" olduğunu ifade etti.

Açıklamada ayrıca, Filistin topraklarını gasp eden yerleşimcilerin ve onlara destek verenlerin işledikleri suçların cezasız kalmaması gerektiği vurgulanarak, uluslararası topluma faillerin adalet önünde hesap vermesinin sağlanması için çağrı yinelendi.

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