Kolombiyalı forvet Jhon Duran'ın gol attığı maçta Benfica, konuk ettiği Belenenses'i 5-1'lik skorla mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Benfica, hazırlık maçında 3. Lig ekibi Belenenses ile karşılaştı.

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BENFICA FARKLI KAZANDI

Estádio da Luz'da oynanan maçtan Benfica, 5-1'lik skorla galip ayrıldı. Benfica'nın galibiyet gollerini 2. dakikada Anísio, 38. dakikada penaltıdan Ivanovic, 45 ve 55. dakikalarda Prestianni, 54. dakikada yeni transfer Jhon Duran kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 33. dakikada Bruninho'dan geldi.

DURAN GOLLE BAŞLADI

Benfica'nın bir seneliğine kiralık olarak kadrosuna kattığı 22 yaşındaki forvet Jhon Duran, yeni takımıyla ilk maçında gol sevinci yaşadı.

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