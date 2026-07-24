Türkiye Gazetesi
Real Madrid'in kazandığı maçta Arda Güler penaltı kaçırdı
Teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid, milli futbolcumuz Arda Güler'in penaltı kaçırdığı antrenman maçında 3. Lig ekibi Alcorcon'u tek golle geçti.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, antrenman maçında İspanya 3. Lig ekibi Alcorcon ile karşılaştı.
Alfredo Di Stefano'da oynanan maçta eflatun beyazlılar, Alcorcon'u 1-0 mağlup etti.
Real Madrid'in galibiyet golünü 81. dakikada 19'luk genç oyuncu Daniel Yanez kaydetti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, müsabakanın 19. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı.
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