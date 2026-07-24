TOKİ'nin Malatya Merkez sosyal konut projesinde konut belirleme süreci bugün başlıyor. Kura çekiminin başlamasıyla birlikte hak sahibi listesi, canlı yayın bilgileri ve sonuç sorgulama ekranı vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Peki, TOKİ Malatya konut belirleme kurası canlı yayını nereden izlenir? İşte, isim listesi...

Malatya Merkez (Battalgazi, Yeşilyurt) 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahipleri için konut belirleme kurası bugün gerçekleştirilecek. Kura sonucunda daha önce hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların blok, kat ve daire numaraları belli olacak.

TOKİ MALATYA KURASI CANLI YAYINI NEREDEN İZLENİR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Malatya Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerini kapsayan 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında konut belirleme kurasının 24 Temmuz 2026 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirileceğini duyurdu. Kura çekimi Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda yapılacak. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre çekiliş, kurumun resmi YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak ve hak sahipleri kura sürecini internet üzerinden takip edebilecek.

TOKİ MALATYA KONUT BELİRLEME KURASI CANLI YAYINI

TOKİ MALATYA KONUT BELİRLEME KURA SONUÇLARI SİM LİSTESİ

TOKİ tarafından yayımlanan bilgilere göre Malatya Merkez (Battalgazi, Yeşilyurt) 8.500/500.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında 8 bin 456 adet 3+1 konut için konut belirleme kurası yapılacak. Kuraya daha önce hak sahibi olarak açıklanan 8 bin 448 asil hak sahibi katılacak. Çekilişte mevcut hak sahiplerinin hangi blokta, hangi katta ve hangi dairede oturacağı kura ile netleşecek. Kura sonuçlarının ardından listeler TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

TOKİ Malatya konut belirleme kura sonuçları isim listesi! Malatya TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı

MALATYA TOKİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Konut belirleme kurasının tamamlanmasının ardından hak sahipleri, kendilerine çıkan blok, kat ve daire bilgilerini TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Sonuç ekranında kura ile belirlenen konut bilgileri yer alacak. Böylece hak sahipleri hangi dairenin kendilerine tahsis edildiğini öğrenebilecek. Konutlar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. Taksit ödemeleri ise sözleşmenin imzalandığı ayı takip eden ay başlayacak.

TOKİ Malatya konut belirleme kura sonuçları isim listesi! Malatya TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı

TOKİ MALATYA HAK SAHİBİ LİSTESİ YAYIMLANDI

TOKİ, Malatya Merkez Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerini kapsayan sosyal konut projesinde konut belirleme kurasına katılacak asil hak sahiplerinin listesini daha önce erişime açtı. Açıklamaya göre listede yer alan hak sahipleri için İkizce Mahallesi'nde inşa edilen toplam 8 bin 456 konutun daire belirleme işlemi gerçekleştirilecek.

TOKİ Malatya konut belirleme kura sonuçları isim listesi! Malatya TOKİ kura çekilişi sonuç sorgulama ekranı

Hak sahiplerinin kura sonrasında sözleşme aşamasında ikamet, gelir ve diğer başvuru şartlarına ilişkin belgeleri ilgili bankalara ibraz etmesi gerekecek.

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