TOKİ, kurum yöneticilerinin isimleri kullanılarak afet bölgelerindeki vatandaşlar adına yardım toplandığı yönündeki girişimlere karşı vatandaşları uyardı. Kurum, bu tür taleplerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, dolandırıcılık girişiminde bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), kurum yöneticilerinin isimleri kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerine ilişkin kamuoyunu uyardı.

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TOKİ'nin yaptığı sosyal medya açıklamasında, idare yöneticilerinin isimleri kullanılarak inşaat yüklenicileri ve müşavir firmalardan afet bölgelerinde yaşayan vatandaşlar adına yardım talebinde bulunulduğu yönünde bilgi edinildiği belirtildi.

TOKİ uyardı! Yardım talebi adı altında para isteyenlere itibar etmeyin

DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİNE DİKKAT

Açıklamada, TOKİ yöneticilerinin herhangi bir nedenle kişi ya da firmalardan yardım talebinde bulunmasının söz konusu olmadığı vurgulanarak, menfaat sağlamaya yönelik bu ve benzeri dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar edilmemesi istendi.

Kurum, söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunan kişiler hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatılacağını bildirerek, vatandaşların ve ilgili firmaların bu tür talepler karşısında dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

TOKİ'nin açıklaması:

TOKİ uyardı! Yardım talebi adı altında para isteyenlere itibar etmeyin

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