Anadolu Ajansı
THY'den indirimli bilet fırsatı!
Türk Hava Yolları, yurt içi seyahat edecek yolcular için indirimli bilet kampanyası başlattı. İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı direkt uçuşlarda 150 bin koltuk, 1.449 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Özetle DinleTHY'den indirimli bilet fırsatı!
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Ekonomi az önce
Türk Hava Yolları, yurt içi uçuşlarda 1449 liradan başlayan indirimli biletleri satışa sundu.
- İndirimli biletler yarın saat 23.59'a kadar alınabilecek.
- Bu biletler 1 Ekim-20 Aralık arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.
- İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı yurt içi tek yön direkt uçuşlarda geçerli.
- Kampanya kapsamında 150 bin koltuk için indirimli bilet satılacak.
- Biletler THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden satın alınabilir.
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Türk Hava Yolları (THY) yurt içi uçuşlarda 1449 liradan başlayan indirimli biletleri satışa sundu.
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150 BİN KOLTUK İÇİN İNDİRİMLİ BİLET FIRSATI
İstanbul Havalimanı çıkışlı veya varışlı yurt içi tek yön direkt uçuşlarda geçerli olan kampanya kapsamında, 150 bin koltuk için indirimli bilet satışa sunuldu. Biletler, THY Çağrı Merkezi, internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.
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