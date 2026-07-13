AJet, Balkan ülkelerine seyahat edecek yolcular için yeni bir kampanya başlattı. Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya uçuşlarında biletler 50 dolar ve avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

AJet, bazı Balkan ülkelerine yapılacak uçuşlarda 50 dolar ve avrodan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya'yı kapsayan kampanyada indirimli biletler, yarın 23.59'a kadar satışta olacak.

AJetten Balkan ülkeleri için bilet kampanyası!

BİLETLER 27 EKİM'E KADAR KULLANILABİLECEK

Satın alınacak biletler, bugünden itibaren 27 Ekim'e kadar kullanılabilecek. Avantajlı biletler AJet.com, AJet mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.

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