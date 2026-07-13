Anadolu Ajansı
AJet'ten Balkan ülkeleri için bilet kampanyası!
AJet, Balkan ülkelerine seyahat edecek yolcular için yeni bir kampanya başlattı. Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya uçuşlarında biletler 50 dolar ve avrodan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Özetle DinleAJet'ten Balkan ülkeleri için bilet kampanyası!
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Ekonomi az önce
AJet, bazı Balkan ülkelerine yönelik 50 dolar ve avrodan başlayan avantajlı bilet kampanyası başlattı.
- Kampanya Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya'yı kapsıyor.
- İndirimli biletler yarın 23.59'a kadar satışta olacak.
- Satın alınan biletler bugünden itibaren 27 Ekim'e kadar kullanılabilecek.
- Avantajlı biletler AJet.com, AJet mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden temin edilebilecek.
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AJet, bazı Balkan ülkelerine yapılacak uçuşlarda 50 dolar ve avrodan başlayan avantajlı biletleri satışa sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk, Romanya, Kosova, Bosna-Hersek ve Kuzey Makedonya'yı kapsayan kampanyada indirimli biletler, yarın 23.59'a kadar satışta olacak.
BİLETLER 27 EKİM'E KADAR KULLANILABİLECEK
Satın alınacak biletler, bugünden itibaren 27 Ekim'e kadar kullanılabilecek. Avantajlı biletler AJet.com, AJet mobil, çağrı merkezi ve yetkili satış acentelerinden alınabilecek.
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