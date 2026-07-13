Euronews Business'ın Eurostat verileriyle hazırladığı araştırmaya göre Türkiye, Avrupa'nın popüler tatil destinasyonları arasında genel fiyat düzeyinde en ucuz ülke oldu. Ancak alkollü içeceklerde AB ortalamasının iki katını aşan fiyatlarla en pahalı ülke olarak öne çıktı. Peki diğer Avrupa ülkelerinde durum ne işte detaylar...

Yazın gelmesiyle birlikte tatil rotaları oluşturuluyor. Artan maliyet baskıları nedeniyle bu rotalar yeniden şekillenirken, en ucuz ve en pahalı destinasyonlar karşılaştırılarak tatil planları buna göre yapılıyor. Peki Avrupa'da tatil yapmak için en ucuz ülke hangisi?

Euronews Business'ın Eurostat verilerini analiz ederek hazırladığı araştırma, Avrupa'nın en popüler yedi tatil destinasyonundaki fiyat seviyelerini karşılaştırdı. Araştırmaya göre Türkiye, genel fiyat düzeyinde en ucuz ülke olurken, alkollü içecek fiyatlarında ise açık ara en pahalı ülke olarak öne çıktı.

Artan tatil giderleri ve uygun maliyetli tatil arayışı, tatilseverlerin rotasını Türkiye'ye çeviriyor. Uygun fiyatları, zengin turizm seçenekleri ve kendine özgü doğal güzellikleriyle öne çıkan Türkiye, yabancı turistlerin en çok tercih ettiği tatil destinasyonlarından biri olmayı sürdürüyor.

MAL VE HİZMET SEPETİ TÜRKİYE'DE 59,6 EURO

Araştırmada, Avrupa Birliği'nde 100 euroya satın alınabilen mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 59,6 euroya mal olduğu belirtilirken, en pahalı ülkenin ise 100,3 eurouk fiyat düzeyiyle Fransa olduğu ifade edildi. İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz ve Hırvatistan'ın da genel fiyat seviyesinde AB ortalamasının altında kaldığı aktarıldı.

Turistlerin gözü üzerimizde! Avrupanın en ucuz tatil noktası Türkiye

Diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha uygun fiyatlarla kaliteli bir tatil yapmak isteyen yabancı turistlerin, genel fiyat seviyesinde AB ortalamasının altında kalan Türkiye'yi tercih etmeye devam ettiği belirtildi.

RESTORAN VE OTEL FİYATLARINDA TÜRKİYE AB ORTALAMASININ ALTINDA

Restoran ve otel fiyatlarında en avantajlı ülke Portekiz olurken, Türkiye de AB ortalamasının altında yer aldı. Gıda fiyatlarında Türkiye ve İspanya ortalamanın altında kalırken, Fransa en pahalı ülke oldu. Buna karşın alkollü içeceklerde Türkiye'nin 210,2 puanlık fiyat endeksiyle AB ortalamasının iki katından daha pahalı olduğu, Yunanistan ve Hırvatistan'ın ise Türkiye'yi takip ettiği belirtildi.

Turistlerin gözü üzerimizde! Avrupanın en ucuz tatil noktası Türkiye

Araştırmaya göre ayrıca tütün ürünleri ve toplu taşımada Türkiye, karşılaştırmaya dahil edilen ülkeler arasında en düşük fiyatlara sahip ülke oldu. Deniz ürünlerinde ise ülkeler arasındaki fiyat farklarının sınırlı kaldığı kaydedildi. Raporda, verilerin ülke genelindeki ortalama fiyatları yansıttığı, turistik bölgelerde ise fiyatların ulusal ortalamaların üzerinde olabileceği vurgulandı.

Turistlerin gözü üzerimizde! Avrupanın en ucuz tatil noktası Türkiye

Haberle İlgili Daha Fazlası