Küresel pay piyasalarında, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin yeniden artması, şahin sinyaller veren ABD Merkez Bankası tutanakları ile teknoloji sektöründeki gelişmeler öne çıkarken, gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Peki, enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Küresel piyasalarda gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi. Bu hafta aklanacak enflasyon verilerinin, Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olması beklenirken, Fed Başkanı Kevin Warsh'ın ABD Kongresi'nde gerçekleştireceği sunum da bankanın para politikasına yönelik sözle yönlendirmeleri açısından yakından takip edilecek.

Fed Başkanı Warsh'ın Temsilciler Meclisi'ndeki sunumu, enflasyon, çarşamba Fed Başkanı Warsh'un Senato Bankacılık Komitesi'ndeki sunumu, ÜFE verisi, Fed'in Bej Kitap raporu, New York Fed sanayi endeksi, perşembe Philadelphia Fed imalat endeksi, perakende satışlar, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, bekleyen konut satışları, cuma sanayi üretimi, inşaat izinleri, konut başlangıçları, kapasite kullanımı ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Küresel piyasalarda gözler ABDnin enflasyon verilerinde! Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ABD ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANCAK?

ABD Çalışma Bakanlığı, Haziran 2026 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 14 Temmuz Salı günü açıklayacak. Veriler, Türkiye saati ile 15.30'da kamuoyuyla paylaşılacak.

BEKLENTİ NE YÖNDE?

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi de haziranda yüzde 3,7'ye çıkarak Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesini gördü. Ülkede Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 54 değerine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

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