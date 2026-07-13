İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası'nda final yolculuğu başlıyor: Dev eşleşmeler sahne alıyor
2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanının ardından gözler yarı finale çevrildi. Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin'in final bileti için kozlarını paylaşacağı dev mücadeleler 14 ve 15 Temmuz'da oynanacak.
Özetle DinleDünya Kupası'nda final yolculuğu başlıyor: Dev eşl...
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Spor 1 dk önce
2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final sonrası Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin yarı finale yükseldi ve bu karşılaşmalar TRT kanallarında yayınlanacak.
- Yarı final mücadeleleri 14 ve 15 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
- 14 Temmuz Salı günü saat 22.00'de Fransa ile İspanya karşılaşacak.
- 15 Temmuz Çarşamba günü saat 22.00'de İngiltere ile Arjantin mücadele edecek.
- Tüm maçlar TRT 1 ve TRT Radyo 1'den yayınlanacak.
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final mücadelelerinin ardından Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin adını son dört takım arasına yazdırdı. Şampiyonluk yolundaki yarı final karşılaşmaları da yarın başlıyor. Mücadeleler ve özel yayınlar TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak.
MAÇ GÜNLERİ VE SAATLERİ
2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maç takvimi şu şekilde olacak:
14 Temmuz 2026 Salı
22.00 Fransa - İspanya - TRT 1 / Radyo 1
15 Temmuz 2026 Çarşamba
22.00 İngiltere - Arjantin - TRT 1 / Radyo 1
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