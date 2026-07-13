2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final heyecanının ardından gözler yarı finale çevrildi. Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin'in final bileti için kozlarını paylaşacağı dev mücadeleler 14 ve 15 Temmuz'da oynanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final mücadelelerinin ardından Fransa, İspanya, İngiltere ve Arjantin adını son dört takım arasına yazdırdı. Şampiyonluk yolundaki yarı final karşılaşmaları da yarın başlıyor. Mücadeleler ve özel yayınlar TRT 1, TRT Spor, TRT Radyo 1 ve tabii platformunda futbolseverlerle buluşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası

MAÇ GÜNLERİ VE SAATLERİ

2026 FIFA Dünya Kupası yarı final maç takvimi şu şekilde olacak:

14 Temmuz 2026 Salı

22.00 Fransa - İspanya - TRT 1 / Radyo 1

15 Temmuz 2026 Çarşamba

22.00 İngiltere - Arjantin - TRT 1 / Radyo 1

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