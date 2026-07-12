Türkiye Gazetesi
Manchester United'dan Greenwood kararı
Fenerbahçe ile Olympique Marsilya'nın Mason Greenwood'un transferinde anlaşmaya vardığı ve Manchester United'ın Fransız ekibine geri satın alma opsiyonunu kullanmayacağını bildirdiği ileri sürüldü.
Özetle DinleManchester United'dan Greenwood kararı
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Spor 2 dk önce
Fenerbahçe'nin, Olympique Marsilya forması giyen Mason Greenwood'un transferi için Manchester United'ın geri satın alma maddesini kullanmama kararını bildirmesinin ardından resmi adımları atmaya hazırlandığı belirtiliyor.
- Manchester United, Greenwood için sözleşmesindeki geri satın alma maddesini kullanmama kararı aldı.
- Fenerbahçe ile Marsilya, transfer için anlaşma sağladı.
- Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Greenwood'un İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
- Manchester United, sonraki satıştan pay maddesi sayesinde transferden 10 milyon sterlinden fazla gelir elde edecek.
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Sarı lacivertlilerin Olympique Marsilya forması giyen Mason Greenwood'un transferi için resmi adımları atmaya hazırlandığı belirtildi.
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UNITED KARARINI BİLDİRDİ
Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, Greenwood için sözleşmesinde bulunan geri satın alma maddesini kullanmama kararı aldı. Haberde, Fenerbahçe ile Marsilya'nın transfer için anlaşma sağladığı, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından İngiliz futbolcunun İstanbul'a gelmesinin beklendiği belirtildi.
İNGİLİZLERİN TRANSFERDEN KAZANCI
Manchester United'ın, anlaşmada yer alan sonraki satıştan pay maddesi sayesinde transferden 10 milyon sterlinden fazla gelir elde edeceği kaydedildi.
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