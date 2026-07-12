Fenerbahçe ile Olympique Marsilya'nın Mason Greenwood'un transferinde anlaşmaya vardığı ve Manchester United'ın Fransız ekibine geri satın alma opsiyonunu kullanmayacağını bildirdiği ileri sürüldü.

Sarı lacivertlilerin Olympique Marsilya forması giyen Mason Greenwood'un transferi için resmi adımları atmaya hazırlandığı belirtildi.

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UNITED KARARINI BİLDİRDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, Greenwood için sözleşmesinde bulunan geri satın alma maddesini kullanmama kararı aldı. Haberde, Fenerbahçe ile Marsilya'nın transfer için anlaşma sağladığı, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından İngiliz futbolcunun İstanbul'a gelmesinin beklendiği belirtildi.

İNGİLİZLERİN TRANSFERDEN KAZANCI

Manchester United'ın, anlaşmada yer alan sonraki satıştan pay maddesi sayesinde transferden 10 milyon sterlinden fazla gelir elde edeceği kaydedildi.

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