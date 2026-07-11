Bireysel Emeklilik Sisteminin büyüklüğü 9 Temmuz 2026 itibarıyla 2,42 trilyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakam haftalardır yatay seyrederken; BES yatırımcıları kıymetli maden, hisse senedi ve kamu borçlanma araçlarında yoğunlaşmaya devam ediyor. BES havuzunun son 1 yıldaki toplam getirisi de belli olurken, söz konusu primin borsa, mevduat ve altının gerisinde kalması dikkat çekti. Özellikle altındaki düşüş, havuzdaki birikimleri de etkiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de 18,1 milyon yatımcıyı doğrudan ilgilendiren Bireysel Emeklilik Sistemindeki birikimler, 9 Temmuz 2026 itibarıyla 2,42 trilyon TL olarak gerçekleşti. Bu rakam haftalardır yatay seyrederken; BES yatırımcıları ağırlıklı olarak kıymetli maden, hisse senedi ve kamu borçlanma araçlarında yoğunlaşmaya devam ediyor.

İlk üç yatırım enstrümanının ağırlığı yaklaşık 1,65 trilyon TL’ye ulaşıyor ve BES havuzunun da %68,7’sini oluşturuyor.

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EN ÇOK YATIRIM YAPILAN 10 ENSTRÜMAN

BES’te en fazla ağırlığa sahip ilk 10 yatırım enstrümanı ve ağırlıkları şöyle gerçekleşiyor:

1-Kıymetli Madenler: %38,71

2-Hisse Senedi: %16,44

3-Kamu İç Borçlanma Araçları: %13,53

4-Fon Katılma Payları: %6,60

5-Ters Repo - Repo İşlemleri: %4,94

6-Vadeli Mevduat: %3,82

7-Yabancı Menkul Kıymetler: %3,74

8-Kamu Dışı Borçlanma Araçları: %3,46

9-Özel Sektör Borçlanma Araçları: %3,39

10-Kamu İç Kira Sertifikaları: %3,02

BES’te dengeler altüst! Havuzdaki paranın getirisi belli oldu

ALTIN YATIRIMI AÇIK ARA LİDER

Kıymetli madenlerin (altın ve gümüş) BES içindeki payı %38,71 seviyesinde bulunuyor. Bu oran yaklaşık 929 milyar TL’lik bir büyüklüğe karşılık geliyor. Böylece BES’teki her 100 liranın yaklaşık 39 lirası, altın ve benzeri kıymetli maden yatırımlarında değerlendiriliyor.

BORSA İKİNCİ SIRADA

Havuzdaki birikimlerde ikinci sırada ise %16,44 pay ile borsa (hisse senedi) yatırımları yer alıyor. Bunun da TL karşılığı yaklaşık 394,6 milyar TL’ye denk geliyor. Riskli bir yatırım olmasına rağmen hisse senetlerinin BES içinde güçlü bir ağırlığa sahip olması dikkat çekerken; bu durum, yatırımcıların hem büyüme hikâyesine inandıkları şirketlere yatırım yaptıklarını hem de daha yüksek getiri hedeflediklerini gösteriyor.

BES’te dengeler altüst! Havuzdaki paranın getirisi belli oldu

RİSKİ SEVMEYENLER…

BES havuzunda riski sevmeyen ve sabit getiriye odaklanan yatırımcılar ise üçüncü sırada %13,53 pay ile konumlanıyor. Kamu iç borçlanma araçları 324,7 milyar TL büyüklüğü ile öne çıkan tercihler arasında kendini gösteriyor.

Bu arada Fon Katılma Payları, Repo, Vadeli Mevduat ve Kamu Dışı Borçlanma Araçları gibi enstrümanlar dahil edildiğinde, BES havuzunda toplamda daha büyük bir yatırımcı kitlesinin düşük riski tercih ettiği göze çarpıyor.

BES’İN YILLIK PERFORMANSI

BES havuzunun son 1 yıldaki toplam getirisi de belli oldu. BES Uzmanı Zeynep Candan Aktaş, 30 Haziran tarihi itibarıyla son bir yılda havuzun toplam getirisinin %39,6'ya ulaştığını açıkladı.

Bu getiri, haziranda %32,11 olarak açıklanan yıllık enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Ancak Aktaş’ın verdiği bilgilere göre aynı dönemde borsa %50,8, aylık mevduat endeksi %47,3 ve altın fiyat endeksi ise %45,1 getiri sağladı. BES’in toplam performansı, her 3 yatırım enstrümanın da altında kaldı. Döviz sepeti ise %15,5 getiri ile en son sırada kalarak yatırımcısını üzdü.

ALTIN FAKTÖRÜ

Uzmanlar, altın fiyatlarının bu yılın başlarında rekor seviyelere ulaştığı dönemde BES havuzunun da 2,5 trilyon TL barajını aştığını hatırlatarak “Havuzda kıymetli madenlerin payı %40’ın üzerinde gerçekleşmişti. Altında son 4 ayda yaşanan düşüş ise havuzun performansını da etkiledi. Kıymetli metalleri payı %40’ın altına düştü. Bu dönemde portföy çeşitliliğine gitmek, getirilerin de daha optimize edilmesi anlamında önem taşıyor” değerlendirmesinde bulunuyor.