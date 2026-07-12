Gençleşmek ve 'ölümsüz olmak' için için yılda milyonlarca dolar harcayan ABD'li teknoloji girişimcisi Bryan Johnson, tedavisi olmadığı bilinen kronik 'otoimmün gastrit' hastalığına yakalandığını duyurdu. Yüzlerce doktordan oluşan ekibiyle ölümsüzlük peşinde koşan 48 yaşındaki multimilyarder, bağışıklık sisteminin mide hücrelerine saldırdığı bu rahatsızlığı "Midem kendi kendini yiyor" sözleriyle özetledi. Geleneksel tıbbın aksine hastalığı sadece kontrol altında tutmayı reddeden Johnson, deneysel yöntemlerle tamamen iyileşmek için yeni bir tedavi süreci başlatacağını açıkladı.

Sıra dışı sağlık rutinleri ve yaşlanmayı yavaşlatmayı hedefleyen "Project Blueprint" programıyla dünya çapında ün kazanan multimilyarder Bryan Johnson, sağlık durumuyla ilgili çarpıcı bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

TEDAVİSİ OLMAYAN HASTALIĞIN PENÇESİNDE!

Her gün yüze yakın gıda takviyesi alan, akşam sekizde uyuyan ve sürekli kan tahlili yaptıran ünlü biyohacker, herhangi bir belirti hissetmemesine rağmen kronik bir rahatsızlığın pençesine düştüğünü itiraf etti.

Ölümsüzlük peşindeki milyardere hastalık şoku: Midem kendi kendini yiyor

Johnson, uzun yıllardır demir takviyesi almasına rağmen ferritin (demir deposu) seviyelerinin bir türlü normale dönmemesi üzerine kapsamlı tetkikler yaptırdığını belirtti. Yapılan endoskopi, kolonoskopi ve mide biyopsisinin ardından kendisine resmi olarak erken evre 'otoimmün gastrit' teşhisi konulduğunu açıkladı.

Toplumun yüzde 2 ila 5'ini etkileyen ve mide kanseri riskini artırabilen bu kronik durumun, şu an için midenin asit üreten dokusuyla sınırlı olduğunu aktardı.

Ölümsüzlük peşindeki milyardere hastalık şoku: Midem kendi kendini yiyor

ÇOCUKLUK DÖNEMİNDEKİ ALIŞKANLIKLARLA İLİŞKİLENDİRİYOR AMA...

Johnson ayrıca hastalığın ortaya çıkışını çocukluk dönemindeki sağlıksız beslenme alışkanlıkları ile yetişkinlikte yaşadığı yoğun stres ve depresyon süreciyle ilişkilendirdi. Çocukluğunda şekerli gıdalar ve fast food tükettiğini, iş hayatındaki yoğun tempo nedeniyle sağlığını ihmal ettiğini ve bu süreçte kilo alarak kronik depresyon yaşadığını anlattı. Ancak bu değerlendirmeler Johnson'ın kendi görüşleri olup, hastalığın kesin nedenine ilişkin bilimsel bir kanıt niteliği taşımıyor.

Ölümsüzlük peşindeki milyardere hastalık şoku: Midem kendi kendini yiyor

YENİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Mevcut tıbbi yaklaşımın otoimmün gastriti tamamen iyileştirmekten ziyade kontrol altında tutmaya odaklandığını belirten Johnson, ekibiyle birlikte hastalık için yeni tedavi yöntemleri geliştirmeye çalışacağını söyledi. Sağlığın çoğu zaman ancak kaybedildiğinde değerinin anlaşıldığını vurgulayan Johnson, paylaşımını "Hayat en değerli hediyedir. Kendinize, başkalarına ve yaşadığımız dünyaya iyi bakın." sözleriyle tamamladı.

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