NATO Liderler Zirvesi için Türkiye'ye gelen Macaristan Başbakanı Péter Magyar, resmi temaslarının ardından Antalya'da tatil yapmaya başladı. Havuz başından paylaştığı "Türkiye'den selamlar" mesajı sosyal medyada ilgi gördü.

NATO Liderler Zirvesi kapsamındaki programını tamamlayan Macaristan Başbakanı Péter Magyar, resmi ziyaretinin ardından tatil için Antalya'ya geçti. İki oğluyla birlikte kentte konaklayan Magyar, sosyal medya hesabından havuz başında çekilen bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerine Türkiye'den selam gönderdi.

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TATİLİ BUGÜN SONA ERECEK

Başbakan Magyar'ın Antalya'daki tatilinin pazar günü sona ermesi planlanıyor. Zirvenin ardından doğrudan ülkesine dönmek yerine Türkiye'de dört günlük bir tatil yapmayı tercih eden Magyar, çocuklarının seyahat ve konaklama giderlerini kişisel bütçesinden karşıladığını açıkladı. Türkiye'de bulunduğu süre boyunca kabinesiyle iletişimini sürdüreceğini belirten Magyar, devlet işlerini uzaktan takip etmeye devam edeceğini ifade etti.

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“TÜRKİYE’DEN SELAMLAR”

Magyar, cuma günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'den selamlar! Buraya son gelişimden bu yana Tisza Nehri'nden çok sular aktı. Artık tamamen farklı bir ülkede yaşıyoruz. Sorularınızı yeniden cevaplama zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Resmi temaslarının ardından ailesiyle birlikte Antalya'da tatil yapan Macaristan Başbakanı Péter Magyar'ın paylaşımı dikkat çekerken, Türkiye ziyaretini pazar günü tamamlayarak ülkesine dönmesi bekleniyor.

Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi için ülkemize gelen Macaristan Başbakanı Peter Magyar, programına İstanbul'da turist olarak başlamış, Sultanahmet Camii ve Yedikule Hisarı gibi mekanları gezerek o anları sosyal medyadan da paylaşmıştı.

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