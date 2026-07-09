Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 36. NATO Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanlarına isimlerine özel hazırlatılan tabancalar hediye ettiği ortaya çıktı. Hediyeyi ülkesine götüren liderlerden biri olan Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Erdoğan'ın armağanını sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlere isimlerine özel hazırlanan tabancalar hediye ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, liderlere üzerinde isimlerinin yazılı olduğu Sarsılmaz SR 38 marka revolver tabancalar takdim edildi. Hediye paketinde tabancanın yanı sıra bir kutu mühimmat ile silahın Türkiye'den yasal olarak çıkarılabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan izin belgesi de yer aldı.

Bazı liderlerin, ülkelerine götürmeden önce gerekli resmi işlemlerin tamamlanması amacıyla hediyelerini Türkiye'de bıraktığı belirtilirken, tabancayı beraberinde götüren isimlerden biri Macaristan Başbakanı Peter Magyar oldu.

Magyar, Erdoğan'ın verdiği silahı sosyal medyada paylaştı: Alışılmadık bir hediye

"ERDOĞAN'IN SIRA DIŞI HEDİYESİ"

Magyar, kendisine hediye edilen tabancayı sosyal medya platformları X ve Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında Erdoğan'ın jestine dikkat çeken Macar lider, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki sıra dışı hediyesi. Üzerinde ismimin yazılı olduğu bir magnum tabanca..." ifadelerini kullandı.

Magyar, Erdoğan'ın verdiği silahı sosyal medyada paylaştı: Alışılmadık bir hediye

Magyar'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Erdoğan'ın liderlere verdiği kişiye özel hediyeler de gündem oldu.

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