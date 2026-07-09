Magyar, Erdoğan'ın verdiği silahı sosyal medyada paylaştı: Alışılmadık bir hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 36. NATO Zirvesi kapsamında devlet ve hükümet başkanlarına isimlerine özel hazırlatılan tabancalar hediye ettiği ortaya çıktı. Hediyeyi ülkesine götüren liderlerden biri olan Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Erdoğan'ın armağanını sosyal medya hesabından paylaşarak dikkat çeken ifadeler kullandı.
- Liderlere, üzerinde isimlerinin yazılı olduğu Sarsılmaz SR 38 marka revolver tabancalar verildi.
- Hediye paketinde tabancanın yanı sıra bir kutu mühimmat ve Türkiye'den yasal olarak çıkarılabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan izin belgesi de yer aldı.
- Bazı liderler, resmi işlemler için hediyelerini Türkiye'de bırakırken, Macaristan Başbakanı Peter Magyar tabancayı beraberinde götürdü.
- Macaristan Başbakanı Peter Magyar, kendisine hediye edilen tabancayı sosyal medya üzerinden paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderlere isimlerine özel hazırlanan tabancalar hediye ettiği öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, liderlere üzerinde isimlerinin yazılı olduğu Sarsılmaz SR 38 marka revolver tabancalar takdim edildi. Hediye paketinde tabancanın yanı sıra bir kutu mühimmat ile silahın Türkiye'den yasal olarak çıkarılabilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan izin belgesi de yer aldı.
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Bazı liderlerin, ülkelerine götürmeden önce gerekli resmi işlemlerin tamamlanması amacıyla hediyelerini Türkiye'de bıraktığı belirtilirken, tabancayı beraberinde götüren isimlerden biri Macaristan Başbakanı Peter Magyar oldu.
"ERDOĞAN'IN SIRA DIŞI HEDİYESİ"
Magyar, kendisine hediye edilen tabancayı sosyal medya platformları X ve Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı. Paylaşımında Erdoğan'ın jestine dikkat çeken Macar lider, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi'ndeki sıra dışı hediyesi. Üzerinde ismimin yazılı olduğu bir magnum tabanca..." ifadelerini kullandı.
Magyar'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Erdoğan'ın liderlere verdiği kişiye özel hediyeler de gündem oldu.